Рубіо не взяв участі у зустрічі щодо України в Мюнхені

Марко Рубіо. Фото: Alex Brandon/Pool via REUTERS

Державний секретар США Марко Рубіо не був присутній на зустрічі щодо України у так званому "Берлінському форматі", яка проходила на полях Мюнхенської конференції з безпеки. В американській стороні пояснили відсутність держсекретаря щільним графіком запланованих контактів.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Офіційний представник США водночас наголосив, що Рубіо не випадає з українського треку в межах конференції. Тому держсекретар має намір активно долучатися до інших зустрічей, присвячених війні Росії проти України, які заплановані в Мюнхені.

Також повідомляється, що 14 лютого Марко Рубіо планує зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, у Мюнхені в п'ятницю, 13 лютого, розпочалась безпекова конференція, яка триватиме до 15 лютого. Читайте, що це за захід та чим він важливий.

Також стало відомо, що Німеччина та США погодили спільні кроки для покращення системи постачання.

Тим часом сенатор США Ліндсі Грем закликав долучити Китай до мирного процесу та заявив, що хоче, аби Україні передали ракети Tomahawk.

Водночас в МЗС України заявили, що в США готові ратифікувати гарантії безпеки.