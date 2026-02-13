Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сенатор Грем заявив про бажання передати Україні "Томагавки"

Сенатор Грем заявив про бажання передати Україні "Томагавки"

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 21:07
Сенатор США виступив за передачу "Томагавків" Києву
Ліндсі Грем. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Сенатор США Ліндсі Грем заявив, що виступає за передачу Україні ракет "Томагавк". За його словами, він має намір просувати рішення, яке, на його оцінку, змінить воєнний баланс.

Про це він сказав на Мюнхенській безпековій конференції, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Ліндсі Грем виступив за передачу далекобійних ракет Tomahawk

Грем уточнив, що бачить дві пріоритетні дії. Зокрема хоче домогтися, аби Сполучені Штати поставили Україні Tomahawk, а також використати ці поставки для тиску на Росію через ураження об'єктів, пов'язаних із виробництвом дронів та іншої інфраструктури.

"Дві речі, які я хочу зробити. Я хочу дати "Томагавки". Я хочу, щоб США поставили "Томагавки", щоб знищити інфраструктуру з будівництва дронів та всього іншого. Я хочу змінити воєнний баланс", — сказав сенатор.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Франція бойкотує закупівлю ракет Storm Shadow для України.

Тим часом в Британії пообіцяли допомогти ЗСУ створити далекобійну ракету

Додамо, що в Мюнхені розпочалась безпекова конференція, де впродовж трьох днів обговорять низку питань щодо політики оборони. 

ракети війна в Україні далекобійна зброя Ліндсі Грем Tomahawk
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації