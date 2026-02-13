Сенатор США виступив за передачу "Томагавків" Києву

Ліндсі Грем. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Сенатор США Ліндсі Грем заявив, що виступає за передачу Україні ракет "Томагавк". За його словами, він має намір просувати рішення, яке, на його оцінку, змінить воєнний баланс.

Про це він сказав на Мюнхенській безпековій конференції, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Ліндсі Грем виступив за передачу далекобійних ракет Tomahawk

Грем уточнив, що бачить дві пріоритетні дії. Зокрема хоче домогтися, аби Сполучені Штати поставили Україні Tomahawk, а також використати ці поставки для тиску на Росію через ураження об'єктів, пов'язаних із виробництвом дронів та іншої інфраструктури.

"Дві речі, які я хочу зробити. Я хочу дати "Томагавки". Я хочу, щоб США поставили "Томагавки", щоб знищити інфраструктуру з будівництва дронів та всього іншого. Я хочу змінити воєнний баланс", — сказав сенатор.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Франція бойкотує закупівлю ракет Storm Shadow для України.

Тим часом в Британії пообіцяли допомогти ЗСУ створити далекобійну ракету.

Додамо, що в Мюнхені розпочалась безпекова конференція, де впродовж трьох днів обговорять низку питань щодо політики оборони.