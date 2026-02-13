Видео
Видео

Главная Новости дня Сенатор Грэм заявил о желании передать Украине "Томагавки"

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 21:07
Сенатор США выступил за передачу "Томагавков" Киеву
Линдси Грэм. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что выступает за передачу Украине ракет "Томагавк". По его словам, он намерен продвигать решение, которое, по его оценке, изменит военный баланс.

Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Новини.LIVE.

Линдси Грэм выступил за передачу дальнобойных ракет Tomahawk

Грэм уточнил, что видит два приоритетных действия. В частности хочет добиться, чтобы Соединенные Штаты поставили Украине Tomahawk, а также использовать эти поставки для давления на Россию из-за поражения объектов, связанных с производством дронов и другой инфраструктуры.

"Две вещи, которые я хочу сделать. Я хочу дать "Томагавки". Я хочу, чтобы США поставили "Томагавки", чтобы уничтожить инфраструктуру по строительству дронов и всего остального. Я хочу изменить военный баланс", — сказал сенатор.

Напомним, недавно стало известно, что Франция бойкотирует закупку ракет Storm Shadow для Украины.

Между тем в Британии пообещали помочь ВСУ создать дальнобойную ракету.

Добавим, что в Мюнхене началась конференция по безопасности, где в течение трех дней обсудят ряд вопросов по политике обороны.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
