Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Франція проти закупівлі Storm Shadow для України — деталі

Франція проти закупівлі Storm Shadow для України — деталі

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 10:02
Франція блокує ідею закупівлі Storm Shadow для України
Ракета Storm Shadow. Фото: кадр з відео

Франція виступає проти ідеї Євросоюзу дозволити Україні закуповувати британські крилаті ракети Storm Shadow за кошти кредиту ЄС. Низка країн шукає способи, як допомогти Україні отримати потрібне озброєння.

Про це 26 січня повідомило The Telegraph.

Реклама
Читайте також:

Франція наполягає, щоб кредитні кошти витрачалися всередині ЄС

Як пише The Telegraph, коаліція з 11 країн ЄС запропонувала пом'якшити правила використання кредиту обсягом 90 млрд євро, щоб офіційний Київ міг купувати британське озброєння. Париж тим часом наполягає на іншому підході. Франція хоче, аби ці гроші витрачалися всередині ЄС.

Водночас у документах, на які посилається The Telegraph, українські військові чиновники зазначили, що у 2026 році Україні може знадобитися військова техніка, вироблена за межами ЄС, на суму 24 млрд євро.

Видання уточнює, що значна частина цієї потреби стосується американських систем протиповітряної оборони Patriot і перехоплювачів PAC-3. Далекобійні ракети є ще одним ризикованим напрямом, який європейські країни не зможуть повністю закрити. Відтак британська ракета Storm Shadow розглядається, як один із потенційних варіантів для "заповнення прогалини".

Чому Франція проти передачі Україні ракет Storm Shadow

За інформацією джерел The Telegraph, французька влада аргументує свою позицію тим, що будь-які кошти, які спрямовують Україні, мають працювати на розвиток внутрішньої оборонної промисловості ЄС, а не передусім на закупівлю зброї поза межами Союзу для задоволення потреб Києва.

Видання також пише, що спробу нейтралізувати вплив Франції підтримують країни Балтії та Скандинавії, а також Польща, Румунія, Чехія й Нідерланди. Ще вісім країн, серед яких згадується Німеччина, за даними The Telegraph, висловилися за більш прихильний підхід до Великої Британії, однак формально до коаліції не приєдналися.

Окремо джерела пояснюють, що Лондон може стати зручнішим для закупівлю, бо він наразі лідирує в "Коаліції охочих". Таким чином європейські чиновники обговорюють систему, яка потенційно може поставити Велику Британію попереду США як постачальника, але за умови, що Сполучене Королівство зможе закрити оборонні потреби України.

Водночас, за словами дипломатичного джерела, на яке посилається видання, Франція стала "очевидним" опонентом цих пропозицій. The Telegraph пов'язує це з тим, що Париж перебуває в центрі курсу на стратегічну автономію ЄС від союзників, насамперед від США, і згадує про розрив у відносинах із президентом Дональдом Трампом на тлі його погроз захопити Гренландію.

Нагадаємо, нещодавно Франція передала Україні безпілотники Rodeur 330, які можуть летіти на відстань до 500 км.

Раніше у Великій Британії заявили, що створять далекобійну ракету для ЗСУ

США Франція ракети Storm Shadow далекобійна зброя
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації