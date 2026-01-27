Франція блокує ідею закупівлі Storm Shadow для України

Ракета Storm Shadow. Фото: кадр з відео

Франція виступає проти ідеї Євросоюзу дозволити Україні закуповувати британські крилаті ракети Storm Shadow за кошти кредиту ЄС. Низка країн шукає способи, як допомогти Україні отримати потрібне озброєння.

Про це 26 січня повідомило The Telegraph.

Реклама

Читайте також:

Франція наполягає, щоб кредитні кошти витрачалися всередині ЄС

Як пише The Telegraph, коаліція з 11 країн ЄС запропонувала пом'якшити правила використання кредиту обсягом 90 млрд євро, щоб офіційний Київ міг купувати британське озброєння. Париж тим часом наполягає на іншому підході. Франція хоче, аби ці гроші витрачалися всередині ЄС.

Водночас у документах, на які посилається The Telegraph, українські військові чиновники зазначили, що у 2026 році Україні може знадобитися військова техніка, вироблена за межами ЄС, на суму 24 млрд євро.

Видання уточнює, що значна частина цієї потреби стосується американських систем протиповітряної оборони Patriot і перехоплювачів PAC-3. Далекобійні ракети є ще одним ризикованим напрямом, який європейські країни не зможуть повністю закрити. Відтак британська ракета Storm Shadow розглядається, як один із потенційних варіантів для "заповнення прогалини".

Чому Франція проти передачі Україні ракет Storm Shadow

За інформацією джерел The Telegraph, французька влада аргументує свою позицію тим, що будь-які кошти, які спрямовують Україні, мають працювати на розвиток внутрішньої оборонної промисловості ЄС, а не передусім на закупівлю зброї поза межами Союзу для задоволення потреб Києва.

Видання також пише, що спробу нейтралізувати вплив Франції підтримують країни Балтії та Скандинавії, а також Польща, Румунія, Чехія й Нідерланди. Ще вісім країн, серед яких згадується Німеччина, за даними The Telegraph, висловилися за більш прихильний підхід до Великої Британії, однак формально до коаліції не приєдналися.

Окремо джерела пояснюють, що Лондон може стати зручнішим для закупівлю, бо він наразі лідирує в "Коаліції охочих". Таким чином європейські чиновники обговорюють систему, яка потенційно може поставити Велику Британію попереду США як постачальника, але за умови, що Сполучене Королівство зможе закрити оборонні потреби України.

Водночас, за словами дипломатичного джерела, на яке посилається видання, Франція стала "очевидним" опонентом цих пропозицій. The Telegraph пов'язує це з тим, що Париж перебуває в центрі курсу на стратегічну автономію ЄС від союзників, насамперед від США, і згадує про розрив у відносинах із президентом Дональдом Трампом на тлі його погроз захопити Гренландію.

Нагадаємо, нещодавно Франція передала Україні безпілотники Rodeur 330, які можуть летіти на відстань до 500 км.

Раніше у Великій Британії заявили, що створять далекобійну ракету для ЗСУ.