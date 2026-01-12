Британія розробляє балістичну ракету Nightfall для України

Джон Гілі та Денис Шмигаль. Фото: Міністерство оборони України

Велика Британія готується запустити масштабний оборонний проєкт зі створення нових тактичних балістичних ракет, які мають суттєво посилити ударні можливості України у протистоянні російській агресії. Йдеться про розробку озброєння глибокого ураження.

Про це повідомили у пресслужбі уряду Великої Британії

Британія допоможе Україні зі створенням далекобійної зброї

Нова ракета наземного базування розрахована на ураження цілей на відстані понад 500 кілометрів і оснащуватиметься фугасною бойовою частиною масою близько 200 кілограмів. Проєкт отримав назву Nightfall і передбачає прискорену розробку ракетних систем, адаптованих до дій у складному бойовому середовищі, зокрема за умов активного застосування засобів РЕБ.

Концепція передбачає можливість запуску ракет з різних транспортних засобів, швидке виконання серії пусків і оперативну зміну позицій. Така тактика має дозволити українським силам завдавати ударів по важливих військових об'єктах противника, мінімізуючи ризик негайної відповіді з боку російських військ.

Яка вартість ракети Nightfall

Очікується, що ракети Nightfall будуть вироблятися з високою точністю темпом до десяти одиниць на місяць. Орієнтовна гранична вартість однієї ракети не перевищуватиме 800 тисяч фунтів стерлінгів, що робить проєкт відносно доступним рішенням для далекобійних ударів. Також зазначається, що система матиме мінімальні обмеження, пов'язані з іноземним експортним контролем.

До цього Велика Британія вже передавала Україні тисячі ударних безпілотників, призначених для ураження цілей у глибині території противника.

Міністр оборони Джон Гілі заявив, що останні нічні атаки Росії вкотре підтверджують прагнення Кремля діяти без обмежень, завдаючи ударів по цивільних районах сучасним озброєнням. За його словами, Москва не демонструє готовності до реальних мирних переговорів і натомість посилює ескалацію війни. Гілі згадав і власну поїздку до України, під час якої дорогою зі Львова до Києва він чув сигнали повітряної тривоги, назвавши це показовим нагадуванням про постійні ракетні й дронові удари по українських містах у зимовий період.

"Ми цього не потерпимо, тому ми рішуче налаштовані надати українцям передову зброю, коли вони чинять опір", — заявив Джон Гілі.

Міністр оборонної готовності та промисловості Люк Поллард своєю чергою зазначив, що стійкість Європи напряму залежить від здатності України оборонятися. За його словами, нові британські ракети великої дальності допоможуть українським військовим зберігати ініціативу на полі бою та створять для Кремля додаткові стратегічні виклики.

"У 2026 році ми продовжуватимемо стояти пліч-о-пліч з Україною. Надаючи їй обладнання, щоб вона могла боротися сьогодні, водночас працюючи над забезпеченням миру завтра", — сказав Люк Поллард.

Згідно з планами, у межах Nightfall трьом галузевим командам планують надати контракти загальною вартістю 9 мільйонів фунтів стерлінгів.

Фінансування піде на проєктування, розробку та виготовлення перших трьох ракет, які мають бути підготовлені для випробувальних пусків протягом року. Проєкт орієнтований на швидке створення прототипів, поетапне вдосконалення технологій, підвищену стійкість до засобів РЕБ і можливість швидкого нарощування виробництва, насамперед на британських підприємствах.

У британському уряді наголошують, що хоча Nightfall насамперед спрямований на підтримку України, він також закладе основу для майбутніх програм далекобійних ударів Збройних сил Великої Британії.

Коли ракети з'являться на озброєнні

Відомо, що технічні вимоги до проєкту були передані потенційним виконавцям 19 грудня 2025 року після підписання угод про конфіденційність. Кінцевий термін подання пропозицій визначено на 9 лютого 2026 року, а укладання контрактів очікується у березні 2026 року.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року речник Збройних сил України Дмитро Лиховій висловлювався про потенціал ракети "Фламінго".

Також нещодавно керівник Офісу президента Кирило Буданов зустрівся з Джоном Гілі та поспілкувався щодо подальшої підтримки України з боку Великої Британії.