Британия разрабатывает баллистическую ракету Nightfall для Украины

Джон Гили и Денис Шмыгаль. Фото: Министерство обороны Украины

Великобритания готовится запустить масштабный оборонный проект по созданию новых тактических баллистических ракет, которые должны существенно усилить ударные возможности Украины в противостоянии российской агрессии. Речь идет о разработке вооружения глубокого поражения.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Великобритании

Реклама

Читайте также:

Великобритания поможет Украине с созданием дальнобойного оружия

Новая ракета наземного базирования рассчитана на поражение целей на расстоянии более 500 километров и будет оснащаться фугасной боевой частью массой около 200 килограммов. Проект получил название Nightfall и предусматривает ускоренную разработку ракетных систем, адаптированных к действиям в сложной боевой среде, в частности в условиях активного применения средств РЭБ.

Концепция предусматривает возможность запуска ракет с различных транспортных средств, быстрое выполнение серии пусков и оперативную смену позиций. Такая тактика должна позволить украинским силам наносить удары по важным военным объектам противника, минимизируя риск немедленного ответа со стороны российских войск.

Какова стоимость ракеты Nightfall

Ожидается, что ракеты Nightfall будут производиться с высокой точностью темпом до десяти единиц в месяц. Ориентировочная предельная стоимость одной ракеты не будет превышать 800 тысяч фунтов стерлингов, что делает проект относительно доступным решением для дальнобойных ударов. Также отмечается, что система будет иметь минимальные ограничения, связанные с иностранным экспортным контролем.

До этого Великобритания уже передавала Украине тысячи ударных беспилотников, предназначенных для поражения целей в глубине территории противника.

Министр обороны Джон Гили заявил, что последние ночные атаки России в очередной раз подтверждают стремление Кремля действовать без ограничений, нанося удары по гражданским районам современным вооружением. По его словам, Москва не демонстрирует готовности к реальным мирным переговорам и вместо этого усиливает эскалацию войны. Гили вспомнил и собственную поездку в Украину, во время которой по дороге из Львова в Киев он слышал сигналы воздушной тревоги, назвав это показательным напоминанием о постоянных ракетных и дроновых ударах по украинским городам в зимний период.

"Мы этого не потерпим, поэтому мы решительно настроены предоставить украинцам передовое оружие, когда они сопротивляются", — заявил Джон Гили.

Министр оборонной готовности и промышленности Люк Поллард в свою очередь отметил, что устойчивость Европы напрямую зависит от способности Украины обороняться. По его словам, новые британские ракеты большой дальности помогут украинским военным сохранять инициативу на поле боя и создадут для Кремля дополнительные стратегические вызовы.

"В 2026 году мы будем продолжать стоять бок о бок с Украиной. Предоставляя ей оборудование, чтобы она могла бороться сегодня, одновременно работая над обеспечением мира завтра", — сказал Люк Поллард.

Согласно планам, в рамках Nightfall трем отраслевым командам планируют предоставить контракты общей стоимостью 9 миллионов фунтов стерлингов.

Финансирование пойдет на проектирование, разработку и изготовление первых трех ракет, которые должны быть подготовлены для испытательных пусков в течение года. Проект ориентирован на быстрое создание прототипов, поэтапное совершенствование технологий, повышенную устойчивость к средствам РЭБ и возможность быстрого наращивания производства, прежде всего на британских предприятиях.

В британском правительстве подчеркивают, что хотя Nightfall прежде всего направлен на поддержку Украины, он также заложит основу для будущих программ дальнобойных ударов Вооруженных сил Великобритании.

Когда ракеты появятся на вооружении

Известно, что технические требования к проекту были переданы потенциальным исполнителям 19 декабря 2025 года после подписания соглашений о конфиденциальности. Конечный срок подачи предложений определен на 9 февраля 2026 года, а заключение контрактов ожидается в марте 2026 года.

Напомним, в ноябре 2025 года спикер Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховий высказывался о потенциале ракеты "Фламинго".

Также недавно руководитель Офиса президента Кирилл Буданов встретился с Джоном Гили и пообщался относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны Великобритании.