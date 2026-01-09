Буданов та Гілі обговорили безпекові питання України — до чого домовились

Кирило Буданов та Джон Гілі. Фото: Офіс президента

Велика Британія та Україна узгодили нові кроки в обороні після зустрічі на Банковій. Керівник Офісу президента Кирило Буданов обговорив з британським міністром Джоном Гілі відповідь на терор РФ і реалізацію безпекових угод.

Про це новий очільник ОП написав у себе в Телеграм.

Реакція на терор та допомога Лондона

Повідомлення Кирила Буданова. Фото: Скриншот

Буданов повідомив, що Велика Британія підтвердила готовність посилювати українську оборону. Крім того, очільник ОП поінформував партнерів про тактику ворога. Росія продовжує системно бити по цивільних об’єктах. На Банковій наголошують: це не випадковість, а воєнні злочини.

"Вільний світ має дієво реагувати", — заявив очільник Буданов.

Він підкреслив, що удари мають системний характер і вимагають не лише засудження, а й контрдій.

Головний підсумок — конкретика щодо допомоги українській обороні. Сторони обговорили покрокову реалізацію безпекових угод. Британія готова діяти.

Домовилися і про спільні рішення. Вони мають посилити спроможності ЗСУ вже найближчим часом.

Буданов назвав Гілі "надійним другом" і відзначив тверду позицію стратегічного партнера, який не змінює курсу на підтримку України.

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський підписав указ про оновлення складу Ставки Верховного головнокомандувача. До неї увійшли три нових особи, в тому числі і Кирило Буданов.

