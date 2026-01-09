Видео
Лондон с Киевом до конца — Буданов обсудил с Гили помощь ВСУ

Лондон с Киевом до конца — Буданов обсудил с Гили помощь ВСУ

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 23:56
Буданов и Гили обсудили вопросы безопасности Украины — к чему договорились
Кирилл Буданов и Джон Гили. Фото: Офис президента

Великобритания и Украина согласовали новые шаги в обороне после встречи на Банковой. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов обсудил с британским министром Джоном Гили ответ на террор РФ и реализацию соглашений по безопасности.

Об этом новый глава ОП написал у себя в Телеграмм.

Читайте также:

Реакция на террор и помощь Лондона

Лондон с Киевом до конца — Буданов обсудил с Гили помощь ВСУ - фото 1
Сообщение Кирилла Буданова. Фото: Скриншот

Буданов сообщил, что Великобритания подтвердила готовность усиливать украинскую оборону. Кроме того, глава ОП проинформировал партнеров о тактике врага. Россия продолжает системно бить по гражданским объектам. На Банковой отмечают: это не случайность, а военные преступления.

"Свободный мир должен действенно реагировать", — заявил глава Буданов.

Он подчеркнул, что удары имеют системный характер и требуют не только осуждения, но и контрдействий.

Главный итог — конкретика по помощи украинской обороне. Стороны обсудили пошаговую реализацию соглашений по безопасности. Великобритания готова действовать.

Договорились и о совместных решениях, которые должны усилить способности ВСУ уже в ближайшее время.

Буданов назвал Гили "надежным другом" и отметил твердую позицию стратегического партнера, который не меняет курса на поддержку Украины.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава Ставки Верховного главнокомандующего. В нее вошли три новых лица, в том числе и Кирилл Буданов.

Напомним, недавно Зеленский рассказал о важной миссии, которую будет выполнять Буданов.

Офис президента Кирилл Буданов Великобритания помощь война в Украине Джон Хили
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
