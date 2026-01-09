Буданов и Гили обсудили вопросы безопасности Украины — к чему договорились

Лондон с Киевом до конца — Буданов обсудил с Гили помощь ВСУ
Великобритания и Украина согласовали новые шаги в обороне после встречи на Банковой. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов обсудил с британским министром Джоном Гили ответ на террор РФ и реализацию соглашений по безопасности.
Об этом новый глава ОП написал у себя в Телеграмм.
Реакция на террор и помощь Лондона
Буданов сообщил, что Великобритания подтвердила готовность усиливать украинскую оборону. Кроме того, глава ОП проинформировал партнеров о тактике врага. Россия продолжает системно бить по гражданским объектам. На Банковой отмечают: это не случайность, а военные преступления.
"Свободный мир должен действенно реагировать", — заявил глава Буданов.
Он подчеркнул, что удары имеют системный характер и требуют не только осуждения, но и контрдействий.
Главный итог — конкретика по помощи украинской обороне. Стороны обсудили пошаговую реализацию соглашений по безопасности. Великобритания готова действовать.
Договорились и о совместных решениях, которые должны усилить способности ВСУ уже в ближайшее время.
Буданов назвал Гили "надежным другом" и отметил твердую позицию стратегического партнера, который не меняет курса на поддержку Украины.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава Ставки Верховного главнокомандующего. В нее вошли три новых лица, в том числе и Кирилл Буданов.
Напомним, недавно Зеленский рассказал о важной миссии, которую будет выполнять Буданов.
