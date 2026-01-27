Франция блокирует идею закупки Storm Shadow для Украины

Ракета Storm Shadow. Фото: кадр из видео

Франция выступает против идеи Евросоюза позволить Украине закупать британские крылатые ракеты Storm Shadow за средства кредита ЕС. Ряд стран ищет способы, как помочь Украине получить нужное вооружение.

Об этом 26 января сообщило The Telegraph.

Франция настаивает, чтобы кредитные средства расходовались внутри ЕС

Как пишет The Telegraph, коалиция из 11 стран ЕС предложила смягчить правила использования кредита объемом 90 млрд евро, чтобы официальный Киев мог покупать британское вооружение. Париж тем временем настаивает на другом подходе. Франция хочет, чтобы эти деньги тратились внутри ЕС.

В то же время в документах, на которые ссылается The Telegraph, украинские военные чиновники отметили, что в 2026 году Украине может понадобиться военная техника, произведенная за пределами ЕС, на сумму 24 млрд евро.

Издание уточняет, что значительная часть этой потребности касается американских систем противовоздушной обороны Patriot и перехватчиков PAC-3. Дальнобойные ракеты являются еще одним рискованным направлением, которое европейские страны не смогут полностью закрыть. Поэтому британская ракета Storm Shadow рассматривается как один из потенциальных вариантов для "заполнения пробела".

Почему Франция против передачи Украине ракет Storm Shadow

По информации источников The Telegraph, французские власти аргументируют свою позицию тем, что любые средства, которые направляют Украине, должны работать на развитие внутренней оборонной промышленности ЕС, а не прежде всего на закупку оружия за пределами Союза для удовлетворения потребностей Киева.

Издание также пишет, что попытку нейтрализовать влияние Франции поддерживают страны Балтии и Скандинавии, а также Польша, Румыния, Чехия и Нидерланды. Еще восемь стран, среди которых упоминается Германия, по данным The Telegraph, высказались за более благосклонный подход к Великобритании, однако формально к коалиции не присоединились.

Отдельно источники объясняют, что Лондон может стать более удобным для закупок, потому что он сейчас лидирует в "Коалиции желающих". Таким образом европейские чиновники обсуждают систему, которая потенциально может поставить Великобританию впереди США как поставщика, но при условии, что Соединенное Королевство сможет закрыть оборонные потребности Украины.

В то же время, по словам дипломатического источника, на который ссылается издание, Франция стала "очевидным" оппонентом этих предложений. The Telegraph связывает это с тем, что Париж находится в центре курса на стратегическую автономию ЕС от союзников, прежде всего от США, и вспоминает о разрыве в отношениях с президентом Дональдом Трампом на фоне его угроз захватить Гренландию.

Напомним, недавно Франция передала Украине беспилотники Rodeur 330, которые могут лететь на расстояние до 500 км.

Ранее в Великобритании заявили, что создадут дальнобойную ракету для ВСУ.