Рубио не принял участия во встрече по Украине в Мюнхене

Рубио не пришел на встречу в Берлинском формате — известна причина
Государственный секретарь США Марко Рубио не присутствовал на встрече по Украине в так называемом "Берлинском формате", которая проходила на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В американской стороне объяснили отсутствие госсекретаря плотным графиком запланированных контактов.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Встреча Рубио и Зеленского запланировали на 14 февраля
Официальный представитель США в то же время подчеркнул, что Рубио не выпадает из украинского трека в рамках конференции. Поэтому госсекретарь намерен активно участвовать в других встречах, посвященных войне России против Украины, которые запланированы в Мюнхене.
Также сообщается, что 14 февраля Марко Рубио планирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, в Мюнхене в пятницу, 13 февраля, началась конференция по безопасности, которая продлится до 15 февраля. Читайте, что это за мероприятие и чем оно важно.
Также стало известно, что Германия и США согласовали совместные шаги для улучшения системы снабжения.
Между тем сенатор США Линдси Грэм призвал привлечь Китай к мирному процессу и заявил, что хочет, чтобы Украине передали ракеты Tomahawk.
В то же время в МИД Украины заявили, что в США готовы ратифицировать гарантии безопасности.
