Рубио не пришел на встречу в Берлинском формате — известна причина

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 23:54
Рубио не принял участия во встрече по Украине в Мюнхене
Марко Рубио. Фото: Alex Brandon/Pool via REUTERS

Государственный секретарь США Марко Рубио не присутствовал на встрече по Украине в так называемом "Берлинском формате", которая проходила на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В американской стороне объяснили отсутствие госсекретаря плотным графиком запланированных контактов. 

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Встреча Рубио и Зеленского запланировали на 14 февраля

Официальный представитель США в то же время подчеркнул, что Рубио не выпадает из украинского трека в рамках конференции. Поэтому госсекретарь намерен активно участвовать в других встречах, посвященных войне России против Украины, которые запланированы в Мюнхене.

Также сообщается, что 14 февраля Марко Рубио планирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, в Мюнхене в пятницу, 13 февраля, началась конференция по безопасности, которая продлится до 15 февраля. Читайте, что это за мероприятие и чем оно важно.

Также стало известно, что Германия и США согласовали совместные шаги для улучшения системы снабжения.

Между тем сенатор США Линдси Грэм призвал привлечь Китай к мирному процессу и заявил, что хочет, чтобы Украине передали ракеты Tomahawk.

В то же время в МИД Украины заявили, что в США готовы ратифицировать гарантии безопасности.

США Германия Украина Марко Рубио Мюнхенская конференция безопасности 2026
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
