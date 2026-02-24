Видео
Україна
Видео

Зеленский утвердил главного переговорщика по вступлению в ЕС

Дата публикации 24 февраля 2026 21:33
Зеленский назначил Тараса Качку главным переговорщиком по вступлению Украины в ЕС
Главный переговорщик по заключению Соглашения о вступлении Украины в Европейский Союз Тарас Качка. Фото: facebook/taras.kachka

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав украинской делегации для переговоров о вступлении в Европейский Союз. Главным переговорщиком назначили вице-премьер-министра Тараса Качку.

Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее со ссылкой на Указ Президента Украины от 24 февраля.

Новый состав делегации для переговоров о вступлении в ЕС

Согласно Указу, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тараса Качку назначили главой делегации. Он стал главным переговорщиком по вступлению Украины в ЕС.

Кроме того, Зеленский утвердил в составе делегации таких лиц:

  • Тарас Высоцкий — заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
  • Сергей Деркач — заместитель Министра развития общин и территорий Украины;
  • Виталий Киндратив — заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
  • Мария Марченко — заместитель Генерального директора Директората по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса Президента Украины;
  • Сергей Николайчук — первый заместитель Председателя Национального банка Украины (по согласию).

В то же время из состава делегации Президент вывел Ольгу Стефанишину, которая была главой переговорной группы. Кроме того, состав покинули Руслан Стрелец, Андрей Ермак, Светлана Гринчук и еще ряд должностных лиц.

Что известно о Тарасе Качке

По информации, обнародованной на сайте Кабмина, Тарас Качка родился в 1979 году в Кировоградской области. Он учился в Международном научно-техническом университете и Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по направлению "Право". Кроме того, Качка учился в Национальной школе государственного управления в Варшаве.

С 2001 по 2004 годы Качка работал в Центре европейского и сравнительного права Министерства юстиции Украины. Следующие пять лет он занимал должность заместителя директора — руководителя Государственного департамента по гармонизации законодательства в Министерстве юстиции Украины, а позже — первого заместителя Департамента.

Що відомо про Тараса Качку, якого призначили головним переговірником стосовно вступу України в ЄС
Тарас Качка. Фото: facebook/taras.kachka

С 2011 года Качка начал возглавлять Департамент международных экономических отношений Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. В 2014 году он стал вице-президентом по стратегическому развитию и и.о. Президента Американской торговой палаты в Украине.

В 2019 году Качку назначили заместителем Министра экономики Украины — Торговым представителем Украины. В июле 2025 года Тарас Качка стал вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Последние заявления относительно вступления Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Европейскому Союзу за поддержку Украины. Он отметил, что началась работа над деталями по определению четкой даты вступления Украины в ЕС.

Кроме того, глава государства отметил, что в будущем российский диктатор Владимир Путин будет блокировать вступление Украины в Евросоюз. Поэтому Киев стремится завершить этот процесс как можно скорее.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что говорить о конкретной дате вступления Украины в ЕС сейчас невозможно. При этом она подчеркнула, что Киев быстро внедряет необходимые реформы.

Европейский союз переговоры делегация Тарас Качка ЕС
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
