Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вступ України в ЄС — Зеленський затвердив головного переговірника

Вступ України в ЄС — Зеленський затвердив головного переговірника

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 21:33
Тарас Качка призначений головним переговірником зі вступу України в ЄС
Головний переговірник щодо укладення Угоди про вступ України до Європейського Союзу Тарас Качка. Фото: facebook/taras.kachka

Глава держави Володимир Зеленський оновив склад української делегації, що відповідає за переговори про вступ у Європейський Союз. Головним перемовником став віцепрем'єр-міністр Тарас Качка.

Новини.LIVE розповідає про це детальніше з посиланням на Указ Президента України від 24 лютого.

Реклама
Читайте також:

Новий склад делегації для переговорів про вступ в ЄС

Згідно з Указом, віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качку призначили главою делегації. Він став головним переговірником стосовно вступу України в ЄС.

Крім того, Зеленський затвердив у складі делегації таких осіб:

  • Тарас Висоцький — заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
  • Сергій Деркач — заступник Міністра розвитку громад та територій України;
  • Віталій Кіндратів — заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
  • Марія Марченко — заступник Генерального директора Директорату з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу Президента України;
  • Сергій Ніколайчук — перший заступник Голови Національного банку України (за згодою).

Водночас зі складу делегації Президент вивів Ольгу Стефанішину, яка була главою переговорної групи. Крім того, склад залишили Руслан Стрілець, Андрій Єрмак, Світлана Гринчук та ще низка посадовців.

Що відомо про Тараса Качку

За інформацією, оприлюдненою на сайті Кабміну, Тарас Качка народився у 1979 році на Кіровоградщині. Він навчався у Міжнародному науково‑технічному університеті та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за напрямком "Право". Крім того, Качка навчався у Національній школі державного управління у Варшаві.

З 2001 по 2004 роки Качка працював у Центрі європейського та порівняльного права Міністерства юстиції України. Наступні п'ять років він обіймав посаду заступника директора — керівника Державного департаменту з гармонізації законодавства у Міністерстві юстиції України, а пізніше — першого заступника Департаменту.

Що відомо про Тараса Качку, якого призначили головним переговірником стосовно вступу України в ЄС
Тарас Качка. Фото: facebook/taras.kachka

З 2011 року Качка почав очолювати Департамент міжнародних економічних відносин Міністерства аграрної політики та продовольства України. У 2014 році він став віце-президентом зі стратегічного розвитку та в.о. Президента Американської торгової палати в Україні.

У 2019 році Качку призначили заступником Міністра економіки України — Торговим представником України. У липні 2025 року Тарас Качка став віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Останні заяви щодо вступу України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Європейському Союзу за підтримку України. Він зауважив, що розпочалася робота над деталями щодо визначення чіткої дати вступу України до ЄС.

Крім того, глава держави зауважив, що в майбутньому російський диктатор Володимир Путін буде блокувати вступ України в Євросоюз. Через це Київ прагне завершити цей процес якомога швидше.

Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що говорити про конкретну дату вступу України до ЄС зараз неможливо. При цьому вона наголосила, що Київ швидко впроваджує потрібні реформи.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Європейський союз переговори делегація Тарас Качка ЄС
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації