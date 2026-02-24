Тарас Качка призначений головним переговірником зі вступу України в ЄС

Головний переговірник щодо укладення Угоди про вступ України до Європейського Союзу Тарас Качка. Фото: facebook/taras.kachka

Глава держави Володимир Зеленський оновив склад української делегації, що відповідає за переговори про вступ у Європейський Союз. Головним перемовником став віцепрем'єр-міністр Тарас Качка.

Новини.LIVE розповідає про це детальніше з посиланням на Указ Президента України від 24 лютого.

Новий склад делегації для переговорів про вступ в ЄС

Згідно з Указом, віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качку призначили главою делегації. Він став головним переговірником стосовно вступу України в ЄС.

Крім того, Зеленський затвердив у складі делегації таких осіб:

Тарас Висоцький — заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;

Сергій Деркач — заступник Міністра розвитку громад та територій України;

Віталій Кіндратів — заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;

Марія Марченко — заступник Генерального директора Директорату з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу Президента України;

Сергій Ніколайчук — перший заступник Голови Національного банку України (за згодою).

Водночас зі складу делегації Президент вивів Ольгу Стефанішину, яка була главою переговорної групи. Крім того, склад залишили Руслан Стрілець, Андрій Єрмак, Світлана Гринчук та ще низка посадовців.

Що відомо про Тараса Качку

За інформацією, оприлюдненою на сайті Кабміну, Тарас Качка народився у 1979 році на Кіровоградщині. Він навчався у Міжнародному науково‑технічному університеті та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за напрямком "Право". Крім того, Качка навчався у Національній школі державного управління у Варшаві.

З 2001 по 2004 роки Качка працював у Центрі європейського та порівняльного права Міністерства юстиції України. Наступні п'ять років він обіймав посаду заступника директора — керівника Державного департаменту з гармонізації законодавства у Міністерстві юстиції України, а пізніше — першого заступника Департаменту.

Тарас Качка. Фото: facebook/taras.kachka

З 2011 року Качка почав очолювати Департамент міжнародних економічних відносин Міністерства аграрної політики та продовольства України. У 2014 році він став віце-президентом зі стратегічного розвитку та в.о. Президента Американської торгової палати в Україні.

У 2019 році Качку призначили заступником Міністра економіки України — Торговим представником України. У липні 2025 року Тарас Качка став віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Останні заяви щодо вступу України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Європейському Союзу за підтримку України. Він зауважив, що розпочалася робота над деталями щодо визначення чіткої дати вступу України до ЄС.

Крім того, глава держави зауважив, що в майбутньому російський диктатор Володимир Путін буде блокувати вступ України в Євросоюз. Через це Київ прагне завершити цей процес якомога швидше.

Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що говорити про конкретну дату вступу України до ЄС зараз неможливо. При цьому вона наголосила, що Київ швидко впроваджує потрібні реформи.