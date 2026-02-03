Нічна атака по Україні показала, що Путін купує собі час — Стефанішина

Ольга Стефанішина. Фото: кадр з відео

Російський диктатор Володимир Путін вдало торгувався. Він отримав більше часу для нових атак по мирних містах України.

Про це заявила посолка України в США Ольга Стефанішина під час "Українського тижня" у Вашингтоні, передає журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук у вівторок, 3 лютого.

Посолка України в США, згадуючи майбутні перемовини в Абу-Дабі наголосила, що з росіянами можна взаємодіяти. При цьому, за словами Стефанішиної, довіряти Путіну не можна.

"За кілька днів до наступної зустрічі нашої переговорної команди в Абу-Дабі, ми знаємо, і я хочу, щоб ви знали, що Україна не стоятиме за щось інше, ніж справедливий мир", — зазначила посолка.

Вона додала, що Україна не погодиться ні на що, окрім завершення війни та покарання всіх злочинів РФ. Стефанішина наголосила, що агресор має бути притягнутий до відповідальності.

"Ця ніч чітко показала, що Путін дійсно "купує" собі час. Він так вдало торгувався, що протягом багатьох місяців йому давали нові шанси", — зазначила Стефанішина.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ використала деескалацію у власних цілях. За словами глави держави, Путін лише накопичував сили для масштабнішого удару по Україні.

Також ми розповідали про те, що Зеленський затвердив нову структуру Плану оборони. Про це стало відомо з даних, оприлюднених на сайті Офісу Президента.