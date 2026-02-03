Відео
Путін купує собі час — Стефанішина про нічну атаку на Україну

Путін купує собі час — Стефанішина про нічну атаку на Україну

Дата публікації: 3 лютого 2026 20:13
Нічна атака по Україні показала, що Путін купує собі час — Стефанішина
Ольга Стефанішина. Фото: кадр з відео

Російський диктатор Володимир Путін вдало торгувався. Він отримав більше часу для нових атак по мирних містах України.

Про це заявила посолка України в США Ольга Стефанішина під час "Українського тижня" у Вашингтоні, передає журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук у вівторок, 3 лютого.

Читайте також:

Стефанішина відреагувала на масований обстріл України

Посолка України в США, згадуючи майбутні перемовини в Абу-Дабі наголосила, що з росіянами можна взаємодіяти. При цьому, за словами Стефанішиної, довіряти Путіну не можна. 

"За кілька днів до наступної зустрічі нашої переговорної команди в Абу-Дабі, ми знаємо, і я хочу, щоб ви знали, що Україна не стоятиме за щось інше, ніж справедливий мир", — зазначила посолка.

Вона додала, що Україна не погодиться ні на що, окрім завершення війни та покарання всіх злочинів РФ. Стефанішина наголосила, що агресор має бути притягнутий до відповідальності.

"Ця ніч чітко показала, що Путін дійсно "купує" собі час. Він так вдало торгувався, що протягом багатьох місяців йому давали нові шанси", — зазначила Стефанішина.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ використала деескалацію у власних цілях. За словами глави держави, Путін лише накопичував сили для масштабнішого удару по Україні.

Також ми розповідали про те, що Зеленський затвердив нову структуру Плану оборони. Про це стало відомо з даних, оприлюднених на сайті Офісу Президента.

Ольга Стефанішина США володимир путін обстріли війна
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Автор:
Уляна Бойчук
