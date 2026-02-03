Нову структура Плану оборони України — що відомо

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський затвердив нову структуру Плану оборони України. Відповідний указ він підписав 2 лютого.

Про це свідчать дані на сайті Офісу президента.

Указ президента. Фото: скриншот

Новий план оборони — яке доручення президент дав Кабміну

Інформація про нову структуру прихована, оскільки призначена для службового користування.

Крім того, глава держави доручив Кабміну за участю Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки та Нацбанку підготувати План оборони відповідно до цієї структури. Після внесення змін оновлений План буде представлений на розгляд РНБО.

Нагадаємо, цієї ночі РФ здійснила наймасштабнішу атаку на енергосистему України. Зеленський заявив, що після цього обстрілу змінить роботу переговорної групи щодо завершення війни.

Також глава держави розповів, для чого Росії було "енергетичне перемир’я".