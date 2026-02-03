Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський затвердив нову структуру Плану оборони — деталі

Зеленський затвердив нову структуру Плану оборони — деталі

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 15:47
Нову структура Плану оборони України — що відомо
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський затвердив нову структуру Плану оборони України. Відповідний указ він підписав 2 лютого.

Про це свідчать дані на сайті Офісу президента.

Реклама
Читайте також:
указ
Указ президента. Фото: скриншот

Новий план оборони — яке доручення президент дав Кабміну

Інформація про нову структуру прихована, оскільки призначена для службового користування.

Крім того, глава держави доручив Кабміну за участю Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки та Нацбанку підготувати План оборони відповідно до цієї структури. Після внесення змін оновлений План буде представлений на розгляд РНБО.

Нагадаємо, цієї ночі РФ здійснила наймасштабнішу атаку на енергосистему України. Зеленський заявив, що після цього обстрілу змінить роботу переговорної групи щодо завершення війни.

Також глава держави розповів, для чого Росії було "енергетичне перемир’я".

Володимир Зеленський Кабінет міністрів указ війна в Україні Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації