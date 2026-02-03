Новая структура Плана обороны Украины — что известно

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую структуру Плана обороны Украины. Соответствующий указ он подписал 2 февраля.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Офиса президента.

Указ президента. Фото: скриншот

Новый план обороны — какое поручение президент дал Кабмину

Информация о новой структуре скрыта, поскольку предназначена для служебного пользования.

Кроме того, глава государства поручил Кабмину при участии Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки и Нацбанка подготовить План обороны в соответствии с этой структурой. После внесения изменений обновленный План будет представлен на рассмотрение СНБО.

Напомним, этой ночью РФ осуществила самую масштабную атаку на энергосистему Украины. Зеленский заявил, что после этого обстрела изменит работу переговорной группы по завершению войны.

Также глава государства рассказал, для чего России было "энергетическое перемирие".