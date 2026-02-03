Ночная атака по Украине показала, что Путин покупает себе время — Стефанишина

Ольга Стефанишина. Фото: кадр из видео

Российский диктатор Владимир Путин удачно торговался. Он получил больше времени для новых атак по мирным городам Украины.

Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина во время "Украинской недели" в Вашингтоне, передает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук во вторник, 3 февраля.

Посол Украины в США, вспоминая предстоящие переговоры в Абу-Даби подчеркнула, что с россиянами можно взаимодействовать. При этом, по словам Стефанишиной, доверять Путину нельзя.

"За несколько дней до следующей встречи нашей переговорной команды в Абу-Даби, мы знаем, и я хочу, чтобы вы знали, что Украина не будет стоять за что-то другое, чем справедливый мир", — отметила посол.

Она добавила, что Украина не согласится ни на что, кроме завершения войны и наказания всех преступлений РФ. Стефанишина подчеркнула, что агрессор должен быть привлечен к ответственности.

"Эта ночь четко показала, что Путин действительно "покупает" себе время. Он так удачно торговался, что в течение многих месяцев ему давали новые шансы", — отметила Стефанишина.

