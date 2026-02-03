Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин покупает себе время — Стефанишина о ночной атаке на Украину

Путин покупает себе время — Стефанишина о ночной атаке на Украину

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 20:13
Ночная атака по Украине показала, что Путин покупает себе время — Стефанишина
Ольга Стефанишина. Фото: кадр из видео

Российский диктатор Владимир Путин удачно торговался. Он получил больше времени для новых атак по мирным городам Украины.

Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина во время "Украинской недели" в Вашингтоне, передает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук во вторник, 3 февраля.

Реклама
Читайте также:

Стефанишина отреагировала на массированный обстрел Украины

Посол Украины в США, вспоминая предстоящие переговоры в Абу-Даби подчеркнула, что с россиянами можно взаимодействовать. При этом, по словам Стефанишиной, доверять Путину нельзя.

"За несколько дней до следующей встречи нашей переговорной команды в Абу-Даби, мы знаем, и я хочу, чтобы вы знали, что Украина не будет стоять за что-то другое, чем справедливый мир", — отметила посол.

Она добавила, что Украина не согласится ни на что, кроме завершения войны и наказания всех преступлений РФ. Стефанишина подчеркнула, что агрессор должен быть привлечен к ответственности.

"Эта ночь четко показала, что Путин действительно "покупает" себе время. Он так удачно торговался, что в течение многих месяцев ему давали новые шансы", — отметила Стефанишина.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ использовала деэскалацию в собственных целях. По словам главы государства, Путин лишь накапливал силы для более масштабного удара по Украине.

Также мы рассказывали о том, что Зеленский утвердил новую структуру Плана обороны. Об этом стало известно из данных, обнародованных на сайте Офиса Президента.

Ольга Стефанишина США владимир путин обстрелы
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Автор:
Ульяна Бойчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации