Зеленский: Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E
30 июня 2026 20:56
срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E во вторник, 30 июня. Также глава государства подчеркнул, что самолеты, о которых договорились ранее, поступят в начале 2027 года.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в социальных сетях.
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