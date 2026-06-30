Зеленский: Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E

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Инна Буряк редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E во вторник, 30 июня. Также глава государства подчеркнул, что самолеты, о которых договорились ранее, поступят в начале 2027 года.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в социальных сетях.

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