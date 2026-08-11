Военные на Запорожском направлении заявили о серьезных проблемах со снабжением

Военные на Запорожском направлении. Фото: кадр из видео

Украинские военные, которые в настоящее время находятся на Запорожском направлении, записали видеообращение, в котором рассказали о критической ситуации. В частности, бойцы сталкиваются с нехваткой питьевой воды, еды и медикаментов. В командовании уже отреагировали и объяснили ситуацию.

Об этом сообщил командир взвода огневой поддержки роты огневой поддержки 3-го батальона воинской части А7049, передает Новини.LIVE.

Критическая ситуация со снабжением военных на Запорожском направлении

Почти четыре месяца военнослужащие находятся на боевых позициях в Запорожской области. Бойцы прибыли на смену семи военнослужащих. Им обещали, что они пробудут там один месяц. Командир заявил о критических проблемах со снабжением и уничтоженных позициях.

В частности, воду могут не доставлять до семи суток, а местами — до 12. Еда может поступать раз в 3–7 суток, но попадаются продукты, непригодные для употребления, среди которых заплесневелый хлеб и гнилые продукты.

Лекарства военнослужащим в случаях крайней необходимости могут поступать с опозданием, когда помощь уже требуется срочно или уже некому им помочь.

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Во время пребывания на позициях родственники военнослужащих и сами бойцы дважды обращались в Минобороны, а в ответ в ведомстве отмечали, что, несмотря на трудности с обеспечением в условиях боевых действий, воинская часть А7049 делает всё возможное для надлежащего обеспечения личного состава.

Реакция командования

В командовании 121-й отдельной бригады территориальной обороны отреагировали на обращение военнослужащих.

"Указанные военнослужащие выполняют боевые задачи в оперативном подчинении одного из подразделений Сил обороны Украины. Что касается вопросов, затронутых в видеообращении, сообщаем, что командование продолжает принимать все необходимые меры для надлежащего обеспечения военнослужащих", — говорится в сообщении.

Там пояснили, что на труднодоступные позиции продовольствие, лекарства и другие вещи доставляют с помощью беспилотников по установленному графику. Всего за месяц подразделению доставили 27 посылок, каждая из которых весила около девяти килограммов.

"Однако ситуация на этом направлении остается крайне сложной. Неблагоприятные погодные условия, постоянные действия противника и работа вражеских средств РЭБ иногда мешают доставлять грузы вовремя и в целости", — заявили в командовании 121-й отдельной бригады территориальной обороны.

Там отмечают, что командир бригады лично общается с военными и осведомлен о ситуации. По данным командования,"«информация, озвученная в видеообращении, не отражает всех обстоятельств".

"В то же время сообщаем, что командование бригады делает всё возможное, чтобы в ближайшее время провести ротацию — как только это можно будет сделать безопасно для жизни и здоровья личного состава. Сейчас важно не подвергать защитников дополнительной опасности во время перемещения", — добавили в командовании.

Пост 121-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о проверке возможных случаев пыток военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". Накануне журналисты заявили о 26 смертельных случаях, произошедших в учебных центрах.

На время проведения расследования командира 425-го полка Юрия Гаркавого отстранили от исполнения служебных обязанностей. Позже в воинской части подтвердили гибель 25 новобранцев во время прохождения подготовки. Впоследствии сообщили об официальной идентификации более 500 военнослужащих с наркотической зависимостью.

В Государственном бюро расследований, в свою очередь, заявили о намерении объединить все уголовные дела, связанные с полком "Скала", чтобы сделать расследование более эффективным.

Впоследствии правоохранители объявили о подозрениях в отношении нескольких фигурантов и в отношении одного из них избрали меру пресечения.