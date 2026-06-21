Дональд Туск назвал конфликт между Украиной и Польшей стратегической ошибкой

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что обострение политических споров между Польшей и Украиной является ошибкой.

Он подчеркнул, что от такого конфликта могут проиграть обе стороны. Также Туск отметил, что работает над снижением напряженности на международном уровне.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дональда Туска в соцсети X в воскресенье, 21 июня.

Туск о недоразумениях между украинскими и польскими политиками

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал напряженность в отношениях между политиками Польши и Украины. Он считает, что втягивание сторон во взаимные конфликты вредно и может иметь негативные последствия для обеих стран как в политическом, так и в экономическом плане.

Объясняя свою позицию, Туск подчеркнул, что уже обсуждает ситуацию с европейскими партнерами и пытается снизить уровень напряженности. По его словам, такие споры могут нанести ущерб репутации и сотрудничеству между государствами.

Комментируя ситуацию, он заявил:

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"Втягивание в конфликт политиков в Польше и Украине — это стратегическая ошибка, от которой пострадают обе стороны: в бизнес-плане, геополитическом плане и с точки зрения репутации. А в политике, как известно, ошибка хуже преступления.

В беседах с моими европейскими партнерами я стараюсь минимизировать потери и снизить напряженность. Это нелегкая задача".

Туск подчеркнул, что считает важным избегать эскалации и поддерживать конструктивный диалог между Варшавой и Киевом.

Скриншот сообщения Дональда Туска/X

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