Какая ситуация в энергетике Украины 5 марта — три области без света

В Украине фиксируют снижение потребления электроэнергии. В то же время из-за последствий российских обстрелов и предыдущих атак на энергетическую инфраструктуру в отдельных регионах продолжают применять ограничения.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", информирует Новини.LIVE.

Состояние энергосети 5 марта

В результате вражеских ударов по энергообъектам на утро без электроснабжения осталась часть потребителей в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Из-за последствий предыдущих атак России в отдельных регионах действуют графики ограничения мощности для промышленности, а также почасовые отключения электроэнергии для населения.

По состоянию на 9:30 4 марта уровень потребления электроэнергии был на 5,3% ниже, чем в это же время предыдущего дня. Это объясняют солнечной погодой почти по всей стране, которая повышает эффективность работы бытовых солнечных электростанций и уменьшает нагрузку на общую энергосеть.

Энергетики призывают потребителей экономно использовать электроэнергию, особенно в регионах, где действуют почасовые отключения. Украинцам советуют ограничить пользование мощными электроприборами и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночное время — после 22:00.

Специалисты отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому актуальную информацию следует проверять на официальных страницах операторов систем распределения электроэнергии в своих регионах.

Ситуация в энергетике Украины

За четыре года полномасштабной войны энергетический сектор Украины понес значительные потери. Общие убытки оцениваются примерно в 24,8 миллиарда долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство уже имеет комплексный план защиты энергетических объектов. В то же время он отметил, что некоторые крупные объекты энергетической инфраструктуры трудно полностью обезопасить от атак.

В свою очередь заместитель председателя комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин заявил, что на полное восстановление энергосистемы после завершения войны понадобится не менее пяти лет.