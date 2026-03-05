Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В трех областях отсутствует свет после российских обстрелов

В трех областях отсутствует свет после российских обстрелов

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 13:05
Какая ситуация в энергетике Украины 5 марта — три области без света
Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

В Украине фиксируют снижение потребления электроэнергии. В то же время из-за последствий российских обстрелов и предыдущих атак на энергетическую инфраструктуру в отдельных регионах продолжают применять ограничения.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", информирует Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Состояние энергосети 5 марта

В результате вражеских ударов по энергообъектам на утро без электроснабжения осталась часть потребителей в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Из-за последствий предыдущих атак России в отдельных регионах действуют графики ограничения мощности для промышленности, а также почасовые отключения электроэнергии для населения.

Стан енергетики 5 березня
Сообщение Укрэнерго. Фото: Укрэнерго

По состоянию на 9:30 4 марта уровень потребления электроэнергии был на 5,3% ниже, чем в это же время предыдущего дня. Это объясняют солнечной погодой почти по всей стране, которая повышает эффективность работы бытовых солнечных электростанций и уменьшает нагрузку на общую энергосеть.

Энергетики призывают потребителей экономно использовать электроэнергию, особенно в регионах, где действуют почасовые отключения. Украинцам советуют ограничить пользование мощными электроприборами и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночное время — после 22:00.

Специалисты отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому актуальную информацию следует проверять на официальных страницах операторов систем распределения электроэнергии в своих регионах.

Ситуация в энергетике Украины

За четыре года полномасштабной войны энергетический сектор Украины понес значительные потери. Общие убытки оцениваются примерно в 24,8 миллиарда долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство уже имеет комплексный план защиты энергетических объектов. В то же время он отметил, что некоторые крупные объекты энергетической инфраструктуры трудно полностью обезопасить от атак.

В свою очередь заместитель председателя комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин заявил, что на полное восстановление энергосистемы после завершения войны понадобится не менее пяти лет.

электроэнергия Укрэнерго энергетика отключения света свет
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации