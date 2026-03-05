Відео
Три області частково без світла через удари РФ по енергетиці

Три області частково без світла через удари РФ по енергетиці

Дата публікації: 5 березня 2026 13:05
Ситуація в енергетиці України 5 березня — у яких областях немає світла
Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

В Україні фіксують зниження споживання електроенергії. Водночас через наслідки російських обстрілів та попередніх атак на енергетичну інфраструктуру в окремих регіонах продовжують застосовувати обмеження.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго", інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

Стан енергомережі 5 березня

Внаслідок ворожих ударів по енергооб'єктах на ранок без електропостачання залишилася частина споживачів у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Через наслідки попередніх атак Росії в окремих регіонах діють графіки обмеження потужності для промисловості, а також погодинні відключення електроенергії для населення.

Стан енергетики 5 березня
Повідомлення Укренерго. Фото: Укренерго

Станом на 9:30 4 березня рівень споживання електроенергії був на 5,3% нижчим, ніж у цей самий час попереднього дня. Це пояснюють сонячною погодою майже по всій країні, яка підвищує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій і зменшує навантаження на загальну енергомережу.

Енергетики закликають споживачів економно використовувати електроенергію, особливо в регіонах, де діють погодинні відключення. Українцям радять обмежити користування потужними електроприладами і, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічний час — після 22:00.

Фахівці наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому актуальну інформацію варто перевіряти на офіційних сторінках операторів систем розподілу електроенергії у своїх регіонах.

Ситуація в енергетиці України

За чотири роки повномасштабної війни енергетичний сектор України зазнав значних втрат. Загальні збитки оцінюють приблизно у 24,8 мільярда доларів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що держава вже має комплексний план захисту енергетичних об'єктів. Водночас він зазначив, що деякі великі об'єкти енергетичної інфраструктури важко повністю убезпечити від атак.

Своєю чергою заступник голови комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин заявив, що на повне відновлення енергосистеми після завершення війни знадобиться щонайменше п'ять років.

 

електроенергія Укренерго енергетика відключення світла світло
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
