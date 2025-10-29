Трамп вспомнил что завершил восемь войн и стремится к миру между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп заявил, что он завершил восемь войн в разных регионах мира и убежден, что конфликт между Россией и Украиной также будет урегулирован. Также он в очередной раз заявил, что якобы при его каденции "такой войны вообще бы не было".

Об этом Дональд Трамп сказал во время выступления.

По словам американского лидера, его администрация "закрывала соглашения" по миру во многих точках планеты, используя не только дипломатию, но и инструменты международной торговли.

"Мы закрыли соглашение, и мы сделали это восемь раз. Единственное, что я не сделал, это Россия-Украина, но я думаю, что это будет легко из-за моих отношений с президентом Путиным. Он оказался немного другим, но я думаю, что это получится. Это никогда бы не началось, если бы я был президентом", — сказал Дональд Трамп.

Президент подчеркнул, что именно при его участии удалось достичь нескольких мирных договоренностей в странах Африки.

"Мы также решили войну в Африке, Конго, Республике Конго и Руанде.

И это было меньше связано с торговлей, больше со здравым смыслом. Они воевали годами. Погибло 10 миллионов человек, и мы справились с этим тоже восемь раз", — сказал Трамп.

Отдельно он упомянул об успехах в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке. По его мнению, заключенные в тот период соглашения между арабскими государствами и Израилем стали историческими, ведь "мир в этом регионе считался невозможным три тысячи лет".

"Ничего подобного у них никогда не было. И все страны подписались, такой дух и все. Думаю, это будет продолжаться долго. Надеюсь, это тоже будет вечным", — подытожил Дональд Трамп.

Напомним, что Дональд Трамп уже делал заявления о своих намерениях закончить войну в Украине. Кроме того, он заявил, что хочет помирить Афганистан и Пакистан.

Однако разведка США обнародовала данные о том, готов ли Владимир Путин к миру. В разведке убеждены, что действия Кремля не указывают на готовность к любым уступкам.

Впрочем посол США в НАТО Мэтью Уитакер намекнул, что Трамп может усилить санкции против России, пока там не согласятся сесть за стол переговоров.