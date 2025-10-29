Видео
Трамп вспомнил, что завершил восемь войн — хочет мира в Украине

Дата публикации 29 октября 2025 09:16
обновлено: 10:53
Трамп вспомнил что завершил восемь войн и стремится к миру между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп заявил, что он завершил восемь войн в разных регионах мира и убежден, что конфликт между Россией и Украиной также будет урегулирован. Также он в очередной раз заявил, что якобы при его каденции "такой войны вообще бы не было".

Об этом Дональд Трамп сказал во время выступления.

Трамп заявил, что хочет закончить войну между Россией и Украиной

По словам американского лидера, его администрация "закрывала соглашения" по миру во многих точках планеты, используя не только дипломатию, но и инструменты международной торговли.

"Мы закрыли соглашение, и мы сделали это восемь раз. Единственное, что я не сделал, это Россия-Украина, но я думаю, что это будет легко из-за моих отношений с президентом Путиным. Он оказался немного другим, но я думаю, что это получится. Это никогда бы не началось, если бы я был президентом", — сказал Дональд Трамп.

Президент подчеркнул, что именно при его участии удалось достичь нескольких мирных договоренностей в странах Африки.

"Мы также решили войну в Африке, Конго, Республике Конго и Руанде.
И это было меньше связано с торговлей, больше со здравым смыслом. Они воевали годами. Погибло 10 миллионов человек, и мы справились с этим тоже восемь раз", — сказал Трамп.

Отдельно он упомянул об успехах в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке. По его мнению, заключенные в тот период соглашения между арабскими государствами и Израилем стали историческими, ведь "мир в этом регионе считался невозможным три тысячи лет".

"Ничего подобного у них никогда не было. И все страны подписались, такой дух и все. Думаю, это будет продолжаться долго. Надеюсь, это тоже будет вечным", — подытожил Дональд Трамп.

Напомним, что Дональд Трамп уже делал заявления о своих намерениях закончить войну в Украине. Кроме того, он заявил, что хочет помирить Афганистан и Пакистан.

Однако разведка США обнародовала данные о том, готов ли Владимир Путин к миру. В разведке убеждены, что действия Кремля не указывают на готовность к любым уступкам.

Впрочем посол США в НАТО Мэтью Уитакер намекнул, что Трамп может усилить санкции против России, пока там не согласятся сесть за стол переговоров.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
