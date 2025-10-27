Видео
Главная Новости дня Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине — что сказал

Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине — что сказал

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 12:25
обновлено: 12:55
Трамп: война в Украине станет девятой, которую я урегулирую
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что война России против Украины может стать девятым вооруженным конфликтом, который ему удастся урегулировать. По его словам, мирные соглашения имеют решающее значение, ведь позволяют сохранить жизни миллионов людей.

Об этом он заявил во время общения с журналистами на борту Air Force One в понедельник, 27 октября.

Читайте также:

Трамп заявил о намерении урегулировать войну в Украине

Во время общения с журналистами Дональд Трамп вновь подчеркнул свою способность останавливать вооруженные конфликты. Президент подчеркнул, что его администрация уже способствовала завершению восьми войн в мире, и нынешняя война России против Украины может стать девятой. Он заверил, что имеет видение того, как можно достичь мира без лишнего затягивания процесса.

"Я решил восемь войн, и девятая приближается. Я верю, что в войне между Россией-Украиной это произойдет", — отметил Трамп.

Американский лидер отметил, что стремится достичь договоренностей, которые спасут человеческие жизни и стабилизируют регион. По его словам, дипломатия должна преобладать над силой, а любое мирное соглашение является победой для обеих сторон. Трамп также намекнул, что США готовы активно участвовать в новых мирных переговорах.

Ранее президент США заявлял о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что такая встреча возможна только после достижения полного понимания относительно условий мирного соглашения между Украиной и Россией.

Напомним, что Дональд Трамп заявил: вопрос использования замороженных российских активов для поддержки Украины должен решать Европейский Союз, а не Соединенные Штаты.

Ранее мы также информировали, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Кремля рассмотреть американскую концепцию завершения войны, которая предусматривает "замораживание конфликта" по нынешней линии фронта.

владимир путин Дональд Трамп Украина соглашение война в Украине
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
