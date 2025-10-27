Видео
Главная Новости дня Трамп объяснил, кто должен решать вопрос активов России

Трамп объяснил, кто должен решать вопрос активов России

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 11:27
обновлено: 12:17
Трамп высказался относительно использования российских активов
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос использования замороженных российских активов для поддержки Украины относится к компетенции Европейского Союза, а не Соединенных Штатов.

Об этом он сказал во время общения с журналистами.

Читайте также:

Трамп высказался относительно использования российских активов для помощи Украине

"Это дело Европейского Союза, я к этому не причастен", — подчеркнул Трамп, подчеркнув, что именно европейские партнеры должны решать, как распоряжаться средствами, замороженными на их территории.

Кроме того, американский президент коротко ответил на вопрос о возможности введения новых санкций против России. "Вы увидите", — отметил Трамп, не раскрыв деталей будущих шагов Вашингтона.

Напомним, ранее в США не поддержали идею о передаче Украине 140 млрд от замороженных активов России.

Также ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон предположил, что Украине могут закупить до 150 шведских истребителей за средства российских активов.

Ранее глава Европейского Совета Антониу Кошта заявлял, что Украину могут финансировать следующие годы за средства от российских замороженных активов.

Европейский союз США Дональд Трамп Украина активы Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
