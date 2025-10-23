Истребитель Gripen E для Украины могут закупить за деньги РФ

Истребитель Gripen E. Фото: Getty Images

Украина может получить от Швеции 120-150 новейших истребителей Gripen E. На производство этих самолетов планируют использовать часть репарационного "кредита" Украины за счет замороженных российских активов.

Об этом сообщил министр обороны Пол Йонсон в интервью каналу SVT.

Шведские истребители для Украины

Йонсон рассказал, что Швеция рассматривает возможность использования замороженных российских активов для закупки самолетов Gripen E для Украины.

Отметим, что Швеция — первая страна-член НАТО, которая заявила о готовности продать Украине до 150 своих самых современных истребителей. Страна стремится модернизировать свои небольшие и несколько устаревшие воздушные силы.

Известно, что истребители Gripen относительно дешевые, простые в обслуживании и вооружении самолеты, которые способны работать в суровых условиях. Они могут использовать дороги или даже грунтовые тропы как взлетно-посадочные полосы.

В то же время производитель Saab называет одномоторный Gripen-E "революционным истребителем" благодаря возможности объединять датчики в сеть и координировать запуски ракет между флотом. Каждый реактивный самолет имеет 10 "точек крепления" для ракет, которые могут поражать другие воздушные и наземные цели.

Напомним, 22 октября премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Украина получит до 150 новейших Gripen E. По его словам, это позволит построить очень серьезные Воздушные силы Украины.

В тот же день Украина и Швеция договорились развивать воздушные силы. Стороны подписали соответствующий документ, который открывает путь к получению Gripen E.