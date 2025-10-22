Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина и Швеция договорились развивать воздушные силы

Украина и Швеция договорились развивать воздушные силы

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 20:01
обновлено: 20:14
Украина и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве
Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фото: ОПУ

В среду, 22 октября, Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях между Украиной и Королевством Швеция о сотрудничестве в сфере развития воздушных возможностей. Этот документ открывает путь к получению Украиной самолетов "Грипен".

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Зеленський у Швеції
Зеленский во время встречи в Швеции. Фото: ОПУ

Украина и Швеция подписали важный документ — детали

Сегодня, 22 октября, Владимир Зеленский и Ульф Кристерссон подписали первый документ, который открывает путь к получению Украиной самолетов "Грипен"

"Сегодня есть такой первый документ между нашими странами, который открывает путь для получения Украиной серьезного флота боевых самолетов шведского производства "Грипен". И это очень классные самолеты, сильные авиационные платформы, которые позволяют выполнять большой спектр задач. Каждый видит, от каких угроз это помогает", — отметил Зеленский.

В то же время он добавил, что Украина рассчитывает, что будущий контракт позволит получить не менее 100 таких самолетов.

"Это позволит построить очень серьезные Воздушные силы в Украине, которые станут частью большой семьи истребителей. Это соглашение — четкое взаимное заявление о намерениях и начало длительного пути на следующие 10-15 лет. Есть долгосрочные амбиции", — подчеркнул премьер-министр Швеции.

Кроме того, Ульф Кристерссон отметил, что Швеция вместе с Украиной и другими партнерами будет активно искать различные возможности для долгосрочного финансирования оборонных возможностей Украины.

Лидеры договорились работать над получением первых реальных результатов в следующем году и наполнить эту рамочную договоренность содержанием. Украина готова выполнять все достаточно оперативно, готовить пилотов, технические команды и инфраструктуру.

Зеленський
Президент Украины и Премьер-министр Швеции. Фото: ОПУ

Встреча с владельцем аэрокосмической и оборонной компании Saab AB

В Линчепинге Президент Украины и Премьер-министр Швеции также встретились с Маркусом Валленбергом, владельцем шведской аэрокосмической и оборонной компании Saab AB, которая производит "Грипены", и ее генеральным директором Микаэлем Йоханссоном.

Глава государства поблагодарил Saab за поддержку обороноспособности Украины. Украинские воины уже используют противотанковые средства, системы ПВО и радары ее производства.

Отмечается, что Украина рассчитывает на стратегическое партнерство с компанией в развитии современных Воздушных сил. По словам Владимира Зеленского, Украине очень нужны "Грипены", ведь они просты в обслуживании, могут выполнять широкий спектр задач и использовать короткие взлетно-посадочные полосы.

Глава государства акцентировал, что Украина заинтересована в развитии совместного оборонного производства и локализации в нашей стране.

На части территории аэропорта Линчепинга, принадлежащей Saab, Владимир Зеленский и Ульф Кристерссон имели возможность осмотреть производственные мощности этой компании. Им продемонстрировали самолеты "Грипен", рассказали об образцах вооружений, которые используют Вооруженные силы Швеции, в частности антидронные и разведывательные системы. А также показали симуляторы для обучения военных пилотов.

Представители компании подробно доложили об особенностях "Грипенов"  технические характеристики, возможности и эффективность применения.

Ранее мы информировали, что 22 октября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швецию.

Также мы сообщали, сколько Украина получит новейших Gripen E от Швеции.

Владимир Зеленский Швеция Украина истребитель война в Украине Воздушные силы
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации