Украина и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фото: ОПУ

В среду, 22 октября, Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях между Украиной и Королевством Швеция о сотрудничестве в сфере развития воздушных возможностей. Этот документ открывает путь к получению Украиной самолетов "Грипен".

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Зеленский во время встречи в Швеции. Фото: ОПУ

Украина и Швеция подписали важный документ — детали

Сегодня, 22 октября, Владимир Зеленский и Ульф Кристерссон подписали первый документ, который открывает путь к получению Украиной самолетов "Грипен"

"Сегодня есть такой первый документ между нашими странами, который открывает путь для получения Украиной серьезного флота боевых самолетов шведского производства "Грипен". И это очень классные самолеты, сильные авиационные платформы, которые позволяют выполнять большой спектр задач. Каждый видит, от каких угроз это помогает", — отметил Зеленский.

В то же время он добавил, что Украина рассчитывает, что будущий контракт позволит получить не менее 100 таких самолетов.

"Это позволит построить очень серьезные Воздушные силы в Украине, которые станут частью большой семьи истребителей. Это соглашение — четкое взаимное заявление о намерениях и начало длительного пути на следующие 10-15 лет. Есть долгосрочные амбиции", — подчеркнул премьер-министр Швеции.

Кроме того, Ульф Кристерссон отметил, что Швеция вместе с Украиной и другими партнерами будет активно искать различные возможности для долгосрочного финансирования оборонных возможностей Украины.

Лидеры договорились работать над получением первых реальных результатов в следующем году и наполнить эту рамочную договоренность содержанием. Украина готова выполнять все достаточно оперативно, готовить пилотов, технические команды и инфраструктуру.

Президент Украины и Премьер-министр Швеции. Фото: ОПУ

Встреча с владельцем аэрокосмической и оборонной компании Saab AB

В Линчепинге Президент Украины и Премьер-министр Швеции также встретились с Маркусом Валленбергом, владельцем шведской аэрокосмической и оборонной компании Saab AB, которая производит "Грипены", и ее генеральным директором Микаэлем Йоханссоном.

Глава государства поблагодарил Saab за поддержку обороноспособности Украины. Украинские воины уже используют противотанковые средства, системы ПВО и радары ее производства.

Отмечается, что Украина рассчитывает на стратегическое партнерство с компанией в развитии современных Воздушных сил. По словам Владимира Зеленского, Украине очень нужны "Грипены", ведь они просты в обслуживании, могут выполнять широкий спектр задач и использовать короткие взлетно-посадочные полосы.

Глава государства акцентировал, что Украина заинтересована в развитии совместного оборонного производства и локализации в нашей стране.

На части территории аэропорта Линчепинга, принадлежащей Saab, Владимир Зеленский и Ульф Кристерссон имели возможность осмотреть производственные мощности этой компании. Им продемонстрировали самолеты "Грипен", рассказали об образцах вооружений, которые используют Вооруженные силы Швеции, в частности антидронные и разведывательные системы. А также показали симуляторы для обучения военных пилотов.

Представители компании подробно доложили об особенностях "Грипенов" — технические характеристики, возможности и эффективность применения.

Ранее мы информировали, что 22 октября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швецию.

Также мы сообщали, сколько Украина получит новейших Gripen E от Швеции.