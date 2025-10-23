Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Шведські винищувачі для України — за які гроші хочуть закупити

Шведські винищувачі для України — за які гроші хочуть закупити

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 17:05
Оновлено: 17:18
Винищувач Gripen E для України можуть закупити за гроші РФ
Винищувач Gripen E. Фото: Getty Images

Україна може отримати від Швеції 120-150 новітніх винищувачів Gripen E. На виробництво цих літаків планують використати частину репараційного "кредиту" України за рахунок заморожених російських активів.

Про це повідомив міністр оборони Пол Йонсон в інтерв'ю каналу SVT

Реклама
Читайте також:

Шведські винищувачі для України

Йонсон розповів, що Швеція розглядає можливість використання заморожених російських активів для закупівлі літаків Gripen E для України. 

Зазначимо, що Швеція — перша країни-член НАТО, яка заявила про готовність продати Україні до 150 своїх найсучасніших винищувачів. Країна прагне модернізувати свої невеликі та дещо застарілі повітряні сили. 

Відомо, що винищувачі Gripen відносно дешеві, прості в обслуговуванні та озброєнні літаки, які здатні працювати в суворих умовах. Вони можуть використовувати дороги або навіть ґрунтові стежки як злітно-посадкові смуги. 

Водночас виробник Saab називає одномоторний Gripen-E "революційним винищувачем" завдяки можливості об’єднувати датчики в мережу та координувати запуски ракет між флотом. Кожен реактивний літак має 10 "точок кріплення" для ракет, які можуть вражати інші повітряні та наземні цілі.

Нагадаємо, 22 жовтня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Україна отримає до 150 новітніх Gripen E. За його словами, це дозволить побудувати дуже серйозні Повітряні сили України.

Того ж дня Україна та Швеція домовилися розвивати повітряні сили. Сторони підписали відповідний документ, який відкриває шлях до отримання Gripen E. 

військова допомога Швеція активи винищувач війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації