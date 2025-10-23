Винищувач Gripen E для України можуть закупити за гроші РФ

Винищувач Gripen E. Фото: Getty Images

Україна може отримати від Швеції 120-150 новітніх винищувачів Gripen E. На виробництво цих літаків планують використати частину репараційного "кредиту" України за рахунок заморожених російських активів.

Про це повідомив міністр оборони Пол Йонсон в інтерв'ю каналу SVT.

Реклама

Читайте також:

Шведські винищувачі для України

Йонсон розповів, що Швеція розглядає можливість використання заморожених російських активів для закупівлі літаків Gripen E для України.

Зазначимо, що Швеція — перша країни-член НАТО, яка заявила про готовність продати Україні до 150 своїх найсучасніших винищувачів. Країна прагне модернізувати свої невеликі та дещо застарілі повітряні сили.

Відомо, що винищувачі Gripen відносно дешеві, прості в обслуговуванні та озброєнні літаки, які здатні працювати в суворих умовах. Вони можуть використовувати дороги або навіть ґрунтові стежки як злітно-посадкові смуги.

Водночас виробник Saab називає одномоторний Gripen-E "революційним винищувачем" завдяки можливості об’єднувати датчики в мережу та координувати запуски ракет між флотом. Кожен реактивний літак має 10 "точок кріплення" для ракет, які можуть вражати інші повітряні та наземні цілі.

Нагадаємо, 22 жовтня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Україна отримає до 150 новітніх Gripen E. За його словами, це дозволить побудувати дуже серйозні Повітряні сили України.

Того ж дня Україна та Швеція домовилися розвивати повітряні сили. Сторони підписали відповідний документ, який відкриває шлях до отримання Gripen E.