Головна Новини дня Трамп пояснив, хто має вирішувати питання активів Росії

Трамп пояснив, хто має вирішувати питання активів Росії

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 11:27
Оновлено: 11:26
Трамп висловився щодо використання російських активів
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп заявив, що питання використання заморожених російських активів для підтримки України належить до компетенції Європейського Союзу, а не Сполучених Штатів.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами. 

Читайте також:

Трамп висловився щодо використання російських активів для та допомоги Україні

"Це справа Європейського Союзу, я до цього не причетний", — наголосив Трамп, підкресливши, що саме європейські партнери повинні вирішувати, як розпоряджатися коштами, замороженими на їхній території.

Крім того, американський президент коротко відповів на запитання про можливість запровадження нових санкцій проти Росії. "Ви побачите", — зазначив Трамп, не розкривши деталей майбутніх кроків Вашингтона.

Нагадаємо, раніше в США не підтримали ідею щодо передачі Україні 140 млрд від заморожених активів Росії. 

Також раніше міністр оборони Швеції Пол Йонсон припустив, що Україні можуть закупити до 150 шведських винищувачів за кошти російських активів. 

Раніше очільник Європейської Ради Антоніу Кошта заявляв, що Україну можуть фінансувати наступні роки за кошти від російських заморожених активів

