Трамп згадав що завершив вісім воєн і прагне миру між Росією та Україною

Трамп згадав, що завершив вісім воєн — хоче миру в Україні та РФ



Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 09:16
Оновлено: 09:15

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп заявив, що він завершив вісім воєн у різних регіонах світу й переконаний, що конфлікт між Росією та Україною також буде врегульовано. Також він вкотре заявив, що нібито за його каденції "такої війни взагалі б не було".

Про це Дональд Трамп сказав під час виступу. 

Читайте також:

Трамп заявив, що хоче закінчитив війну між Росією та Україною

За словами американського лідера, його адміністрація "закривала угоди" щодо миру в багатьох точках планети, використовуючи не лише дипломатію, а й інструменти міжнародної торгівлі.

"Ми закрили угоду і ми зробили це вісім разів. Єдине, що я не зробив, це росія-україна, але я думаю, що це буде легко через мої стосунки з президентом Путіним. Він виявився трохи іншим, але я думаю, що це вийде. Це ніколи б не почалося, якби я був президентом", — сказав Дональд Трамп.

Президент наголосив, що саме за його участі вдалося досягти кількох мирних домовленостей у країнах Африки.

"Ми також вирішили війну в Африці, Конго, Республіці Конго та Руанді.
І це було менше пов'язане з торгівлею, більше зі здоровим глуздом. Вони воювали роками. Загинуло 10 мільйонів людей і ми впоралися з цим теж вісім разів", — сказав Трамп.

Окремо він згадав про успіхи у врегулюванні конфліктів на Близькому Сході. На його думку, укладені в той період угоди між арабськими державами та Ізраїлем стали історичними, адже "мир у цьому регіоні вважався неможливим три тисячі років".

"Нічого подібного в них ніколи не було. І всі країни підписалися, такий дух і все. Думаю, це триватиме довго. Сподіваюся, це теж буде вічним", — підсумував Дональд Трамп.

Нагадаємо, що Дональд Трамп уже робив заяви про свої наміри закінчити війну в Україні. Окрім того, він заявив, що хоче помирити Афганістан та Пакистан.

Проте, розвідка США оприлюднила дані щодо того, чи готовий Володимир Путін до миру. У розвідці переконані, що дії Кремля не вказують на готовність до будь-яких поступок.

Втім посол США в НАТО Метью Вітакер натякнув, що Трамп може посилити санкції проти Росії, поки там не погодяться сісти за стіл переговорів. 

володимир путін Дональд Трамп перемир'я війна в Україні Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
