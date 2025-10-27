Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп обіцяє швидко закінчити у світі ще одну затяжну війну

Трамп обіцяє швидко закінчити у світі ще одну затяжну війну

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 08:52
Оновлено: 09:19
Трамп пообіцяв швидко вирішити кризу між Афганістаном і Пакистаном
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір швидко врегулювати кризу між Афганістаном і Пакистаном, де останнім часом різко зросла напруга через прикордонні сутички. Американський лідер підкреслив, що розраховує вирішити конфлікт "дуже швидко", тоді як між двома державами вже тривають другий день мирні переговори.

Про це повідомляє AP News.

Реклама
Читайте також:

Трамп хоче закінчити ще одну війну в світі

Трамп зазначив, що знає про спроби сторін домовитися та підтримує їхній діалог.

"Я чув, що Пакистан і Афганістан почали працювати над цим. Але я дуже швидко вирішу це питання", — заявив він. Президент також додав, що вважає лідерів Пакистану "чудовими людьми".

Останні зіткнення на спільному кордоні між Афганістаном і Пакистаном стали найкривавішими за останні роки. Обидві сторони звинувачують одна одну в провокаціях і порушенні безпеки. Пакистан наполягає, що афганська влада не контролює бойовиків, які перетинають кордон для нападів на його території. Натомість таліби заперечують ці звинувачення.

Нагадаємо, Дональд Трамп також нещодавно висловився про політичні амбіції Путіна щодо України. Також глава США сказав, за яких умов він зустрінеться з Путіним.

США Дональд Трамп Афганістан Пакистан політики війна
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації