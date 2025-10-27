Трамп пообіцяв швидко вирішити кризу між Афганістаном і Пакистаном

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір швидко врегулювати кризу між Афганістаном і Пакистаном, де останнім часом різко зросла напруга через прикордонні сутички. Американський лідер підкреслив, що розраховує вирішити конфлікт "дуже швидко", тоді як між двома державами вже тривають другий день мирні переговори.

Про це повідомляє AP News.

Трамп зазначив, що знає про спроби сторін домовитися та підтримує їхній діалог.

"Я чув, що Пакистан і Афганістан почали працювати над цим. Але я дуже швидко вирішу це питання", — заявив він. Президент також додав, що вважає лідерів Пакистану "чудовими людьми".

Останні зіткнення на спільному кордоні між Афганістаном і Пакистаном стали найкривавішими за останні роки. Обидві сторони звинувачують одна одну в провокаціях і порушенні безпеки. Пакистан наполягає, що афганська влада не контролює бойовиків, які перетинають кордон для нападів на його території. Натомість таліби заперечують ці звинувачення.

Нагадаємо, Дональд Трамп також нещодавно висловився про політичні амбіції Путіна щодо України. Також глава США сказав, за яких умов він зустрінеться з Путіним.