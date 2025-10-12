Відео
Україна
Головна Новини дня Між Пакистаном та Афганістаном відбулися бойові дії

Між Пакистаном та Афганістаном відбулися бойові дії

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 00:18
На кордоні Пакистану та Афганістану сталися бойові зіткнення 11 жовтня
Бійці Талібану. Ілюстративне фото: Reuters

У суботу пізно ввечері, 11 жовтня, на кордоні Пакистану й Афганістану почалися збройні сутички. Це сталося після того, як афганські таліби атакували пакистанські прикордонні пости.

Про це повідомляє Al Arabia та Reuters.

Що сталося між Афганістаном і Пакистаном

Зіткнення на кордоні двох країн сталися після того, як Кабул звинуватив Ісламабад у завданні авіаударів по столиці в четвер. Водночас Пакистан не підтвердив і не спростував ці удари.

"У відповідь на авіаудари пакистанських сил безпеки, прикордонні сили Талібану на сході "вступили в запеклі сутички з поставками пакистанських сил у різних прикордонних районах", — ішлося в заяві афганських військових.

Також сили руху "Талібан" заявили, що захопили три пакистанські прикордонні пости. Зі свого боку, пакистанські служби безпеки повідомили, що їхні військові знищили кілька афганських постів.

Паралельно в мережі з'явилися відео, на яких, як стверджувалося, Талібан стягує підкріплення у зв'язку зі збройним конфліктом проти Пакистану.

Наразі представник Міноборони Афганістану Енаятулла Ховаразмі заявив, що атака завершилася опівночі за місцевим часом.

"Якщо протиборча сторона знову порушить повітряний простір Афганістану, наші збройні сили готові захищати свій повітряний простір і дадуть рішучу відповідь", — заявив Ховаразмі.

Водночас Пакистан поки що не дав відповіді на те, чи припинилися зіткнення.

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент США Дональд Трамп зажадав від влади Афганістану повернути авіабазу Баграм під контроль Сполучених Штатів. При цьому в разі відмови він пригрозив "дуже поганими речами".

Також ми писали, що таліби виступили проти присутності американців і заявили, що не дозволять відновити США контроль над авіабазою в Афганістані.

війна Афганістан Пакистан Талібан обстріли бойові дії
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
