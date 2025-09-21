Трамп хоче повернути авіабазу Баграм - що відповіли таліби

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп звернувся до влади Афганістану з вимогою повернути авіабазу Баграм. У випадку відмови він пригрозив "дуже поганими речами".

Про це Трамп написав у соціальній мережі Trush Social.

Допис Дональда Трампа. Фото: скриншот

США вимагають від Афганістану авіабазу Баграм — що відомо

"Якщо Афганістан не поверне авіабазу Баграм тим, хто її збудував — Сполученим Штатам Америки, трапляться дуже погані речі", — написав він.

Глава Білого дому наголосив, що саме його країна збудувала цю авіабазу, тому має право на її використання.

Водночас не уточнюється, що буде у разі відмови Афганістану.

Реакція Афганістану

Як передає Bloomberg, начальник штабу збройних сил талібів Фасіхуддін Фітрат відхилив вимогу Трампа повернути авіабазу Баграм під американський контроль. Він підкреслив, що Афганістан "повністю незалежний".

"Афганістаном керує власний народ, і він не залежить від жодної іноземної держави. Ми не боїмося жодних хуліганів чи агресорів", — заявив Фітрат.

Що відомо про авіабазу Баграм

Баграм колись була найбільшою військовою базою США в Афганістані. З 2021 року вона перебуває під контролем Талібану — відтоді, як угруповання повернуло собі владу.

Таліби тепер використовують Баграм для демонстрації захопленої військової техніки, включно з поставленими США автомобілями і зброєю, що залишилася після виведення союзницьких військ. База стала символом їхньої перемоги і регулярно демонструється під час офіційних візитів і військових парадів.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Трамп заморозив військову допомогу Тайваню на 400 млн доларів. За даними ЗМІ, Адміністрація Трампа загалом намагається пом’якшити суперництво з Китаєм заради ширшої торговельної угоди.

Також ми писали, що Трамп відреагував на вторгнення російських винищувачів на територію Естонії 19 вересня. Він пообіцяв розібратися у цьому детальніше.