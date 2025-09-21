Трамп хочет вернуть авиабазу Баграм - что ответили талибы

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп обратился к властям Афганистана с требованием вернуть авиабазу Баграм. В случае отказа он пригрозил "очень плохими вещами".

Об этом Трамп написал в социальной сети Trush Social.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Дональда Трампа. Фото: скриншот

США требуют от Афганистана авиабазу Баграм — что известно

"Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил — Соединенным Штатам Америки, случится очень плохие вещи", — написал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что именно его страна построила данную авиабазу, поэтому имеет право на ее использование.

В то же время не уточняется, что будет в случае отказа Афганистана.

Реакция Афганистана

Как передает Bloomberg, начальник штаба вооруженных сил талибов Фасихуддин Фитрат отклонил требование Трампа вернуть авиабазу Баграм под американский контроль. Он подчеркнул, что Афганистан "полностью независим".

"Афганистаном руководит собственный народ, и он не зависит ни от одного иностранного государства. Мы не боимся никаких хулиганов или агрессоров", — заявил Фитрат.

Что известно об авиабазе Баграм

Баграм когда-то была крупнейшей военной базой США в Афганистане. С 2021 года она находится под контролем Талибана — с тех пор, как группировка вернула себе власть.

Талибы теперь используют Баграм для демонстрации захваченной военной техники, включая поставленные США автомобили и оружие, оставшееся после вывода союзнических войск. База стала символом их победы и регулярно демонстрируется во время официальных визитов и военных парадов.

Напомним, недавно сообщалось, что Трамп заморозил военную помощь Тайваню на 400 млн долларов. По данным СМИ, Администрация Трампа в целом пытается смягчить соперничество с Китаем ради более широкого торгового соглашения.

Также мы писали, что Трамп отреагировал на вторжение российских истребителей на территорию Эстонии 19 сентября. Он пообещал разобраться в этом подробнее.