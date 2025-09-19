Идея Трампа о возвращении военной базы в Афганистане американцам — как отреагировали талибы

Талибы. Фото иллюстративное: AFP

Талибы против военного присутствия американцев. Они не позволят США восстановить контроль над ключевой авиабазой в Афганистане.

Как сообщает BBC, об этом заявил сотрудник МИД "Талибана" Заккир Джалал.

Отношение талибов к военному присутствию США

Заккир Джалал отметил, что во время переговоров, которые состоялись до возвращения "Талибана" к власти, талибы полностью отклонили идею касательно сохранения американского присутствия в Афганистане.

"На протяжении всей истории афганцы не принимали военного присутствия. Эту возможность полностью отвергли во время переговоров в Дохе и заключенного соглашения, но двери открыты для других форм взаимодействия", — подчеркнул представитель МИД.

Что Трамп говорил о возвращении авиабазы

Во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 18 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что американцы собирались покинуть Афганистан, но сохранить одну из крупнейших в мире авиабаз Баграм.

"Мы отдали ее (авиабазу. — Ред.) им просто так.... Кстати, пытаемся вернуться туда. Это может быть небольшой сенсационной новостью..." — заявил американский лидер.

Также он добавил, что от авиабазы до места, где производит ядерное оружие Китай, всего час езды.

