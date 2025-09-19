Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Возвращение войск США в Афганистан — что талибы ответили Трампу

Возвращение войск США в Афганистан — что талибы ответили Трампу

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 19:27
Идея Трампа о возвращении военной базы в Афганистане американцам — как отреагировали талибы
Талибы. Фото иллюстративное: AFP

Талибы против военного присутствия американцев. Они не позволят США восстановить контроль над ключевой авиабазой в Афганистане.

Как сообщает BBC, об этом заявил сотрудник МИД "Талибана" Заккир Джалал.

Реклама
Читайте также:

Отношение талибов к военному присутствию США

Заккир Джалал отметил, что во время переговоров, которые состоялись до возвращения "Талибана" к власти, талибы полностью отклонили идею касательно сохранения американского присутствия в Афганистане.

"На протяжении всей истории афганцы не принимали военного присутствия. Эту возможность полностью отвергли во время переговоров в Дохе и заключенного соглашения, но двери открыты для других форм взаимодействия", — подчеркнул представитель МИД.

Что Трамп говорил о возвращении авиабазы

Во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 18 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что американцы собирались покинуть Афганистан, но сохранить одну из крупнейших в мире авиабаз Баграм.

"Мы отдали ее (авиабазу. — Ред.) им просто так.... Кстати, пытаемся вернуться туда. Это может быть небольшой сенсационной новостью..." — заявил американский лидер.

Также он добавил, что от авиабазы до места, где производит ядерное оружие Китай, всего час езды.

Напомним, Дональд Трамп высказался относительно атаки российских БпЛА на Польшу в ночь на 10 сентября. Политик заявил, что дроны не должны были залетать на территорию этой страны.

Также мы сообщали, что президент США заблокировал пакет военной помощи Тайваню. Речь идет о более 400 миллионах долларов.

США Дональд Трамп Афганистан Талибан военнослужащие
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации