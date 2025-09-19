Ідея Трампа щодо повернення військової бази в Афганістані американцям — як відреагували таліби

Таліби. Фото ілюстративне: AFP

Таліби проти військової присутності американців. Вони не дозволять США відновити контроль над ключовою авіабазою в Афганістані.

Як повідомляє BBC, про це заявив співробітник МЗС "Талібану" Заккір Джалал.

Ставлення талібів до військової присутності США

Заккір Джалал зазначив, що під час переговорів, які відбулися до повернення "Талібану" до влади, таліби повністю відхилили ідею щодо збереження американської присутності в Афганістані.

"Упродовж усієї історії афганці не приймали військової присутності. Цю можливість повністю відкинули під час переговорів у Досі та укладеної угоди, але двері відчинені для інших форм взаємодії", — наголосив представник МЗС.

Що Трамп казав про повернення авіабази

Під час пресконференції із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером 18 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що американці збиралися покинути Афганістан, аби зберегти одну з найбільших у світі авіабаз Баграм.

"Ми віддали її (авіабазу. — Ред.) їм просто так.... До речі, намагаємося повернутися туди. Це може бути невеликою сенсаційною новиною... " — заявив американський лідер.

Також він додав, що від авіабази до місця, де виробляє ядерну зброю Китай, лише година їзди.

