Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Повернення військ США в Афганістан — що таліби відповіли Трампу

Повернення військ США в Афганістан — що таліби відповіли Трампу

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 19:27
Ідея Трампа щодо повернення військової бази в Афганістані американцям — як відреагували таліби
Таліби. Фото ілюстративне: AFP

Таліби проти військової присутності американців. Вони не дозволять США відновити контроль над ключовою авіабазою в Афганістані.

Як повідомляє BBC, про це заявив співробітник МЗС "Талібану" Заккір Джалал.

Реклама
Читайте також:

Ставлення талібів до військової присутності США

Заккір Джалал зазначив, що під час переговорів, які відбулися до повернення "Талібану" до влади, таліби повністю відхилили ідею щодо збереження американської присутності в Афганістані. 

"Упродовж усієї історії афганці не приймали військової присутності. Цю можливість повністю відкинули під час переговорів у Досі та укладеної угоди, але двері відчинені для інших форм взаємодії", — наголосив представник МЗС.

Що Трамп казав про повернення авіабази 

Під час пресконференції із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером 18 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що американці збиралися покинути Афганістан, аби зберегти одну з найбільших у світі авіабаз Баграм.

"Ми віддали її (авіабазу. — Ред.) їм просто так.... До речі, намагаємося повернутися туди. Це може бути невеликою сенсаційною новиною... " — заявив американський лідер.

Також він додав, що від авіабази до місця, де виробляє ядерну зброю Китай, лише година їзди.

Нагадаємо, Дональд Трамп висловився щодо атаки російських БпЛА на Польщу в ніч проти 10 вересня. Політик заявив, що дрони не мали залітати на територію цієї країни.

Також ми повідомляли, що президент США заблокував пакет військової допомоги Тайваню. Йдеться про понад 400 мільйонів доларів.

США Дональд Трамп Афганістан Талібан військовослужбовці
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації