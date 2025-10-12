Видео
Україна
Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Между Пакистаном и Афганистаном произошли боевые действия

Между Пакистаном и Афганистаном произошли боевые действия

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 00:18
На границе Пакистана и Афганистана произошли боевые столкновения 11 октября
Бойцы Талибана. Иллюстративное фото: Reuters

В субботу поздно вечером, 11 октября, на границе Пакистана и Афганистана начались вооруженные столкновения. Это случилось после того, афганские талибы атаковали пакистанские пограничные посты.

Об этом сообщает Al Arabia и Reuters.

Читайте также:

Что произошло между Афганистаном и Пакистаном

Столкновения на границе двух стран произошли после того, как Кабул обвинил Исламабад в нанесении авиаударов по столице в четверг. В то же время Пакистан не подтвердил и не опроверг эти удары.

"В ответ на авиаудары пакистанских сил безопасности, пограничные силы Талибана на востоке "вступили в ожесточенные столкновений с поставками пакистанских сил в различных приграничных районах", — говорилось в заявлении афганских военных.

Также силы движения "Талибан" заявили, что захватили три пакистанских пограничных поста. В свою очередь, пакистанские службы безопасности сообщили, что их военные уничтожили несколько афганских постов.

Параллельно в сети появились видео, на которых, как утверждалось, Талибан стягивает подкрепление с связи с вооруженным конфликтом против Пакистана.

На данный момент представитель Минобороны Афганистана Энаятулла Ховаразми заявил, что атака завершилась в полночь по местному времени.

"Если противоборствующая сторона вновь нарушит воздушное пространство Афганистана, наши вооруженные силы готовы защищать свое воздушное пространство и дадут решительный ответ", — заявил Ховаразми.

При этом Пакистан пока не дал ответ на то, прекратились ли столкновения.

Напомним, несколько недель назад президент США Дональд Трамп потребовал от властей Афганистана вернуть авиабазу Баграм под контроль Соединенных Штатов. При этом в случае отказала он пригрозил "очень плохими вещами".

Также мы писали, что талибы выступили против присутствия американцев и заявили, что не позволят восстановить США контроль над авиабазой в Афганистане.

война Афганистан Пакистан Талибан обстрелы боевые действия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
