Трамп пообещал быстро решить кризис между Афганистаном и Пакистаном

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен быстро урегулировать кризис между Афганистаном и Пакистаном, где в последнее время резко возросло напряжение из-за пограничных столкновений. Американский лидер подчеркнул, что рассчитывает решить конфликт "очень быстро", тогда как между двумя государствами уже продолжаются второй день мирные переговоры.

Трамп отметил, что знает о попытках сторон договориться и поддерживает их диалог.

"Я слышал, что Пакистан и Афганистан начали работать над этим. Но я очень быстро решу этот вопрос", — заявил он. Президент также добавил, что считает лидеров Пакистана "замечательными людьми".

Последние столкновения на общей границе между Афганистаном и Пакистаном стали самыми кровавыми за последние годы. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях и нарушении безопасности. Пакистан настаивает, что афганские власти не контролируют боевиков, которые пересекают границу для нападений на его территории. Зато талибы отрицают эти обвинения.

