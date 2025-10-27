Трамп пообещал быстро решить кризис между Афганистаном и Пакистаном

Трамп обещает быстро закончить в мире еще одну затяжную войну
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен быстро урегулировать кризис между Афганистаном и Пакистаном, где в последнее время резко возросло напряжение из-за пограничных столкновений. Американский лидер подчеркнул, что рассчитывает решить конфликт "очень быстро", тогда как между двумя государствами уже продолжаются второй день мирные переговоры.
Об этом сообщает AP News.
Трамп хочет закончить еще одну войну в мире
Трамп отметил, что знает о попытках сторон договориться и поддерживает их диалог.
"Я слышал, что Пакистан и Афганистан начали работать над этим. Но я очень быстро решу этот вопрос", — заявил он. Президент также добавил, что считает лидеров Пакистана "замечательными людьми".
Последние столкновения на общей границе между Афганистаном и Пакистаном стали самыми кровавыми за последние годы. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях и нарушении безопасности. Пакистан настаивает, что афганские власти не контролируют боевиков, которые пересекают границу для нападений на его территории. Зато талибы отрицают эти обвинения.
