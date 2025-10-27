Видео
Трамп обещает быстро закончить в мире еще одну затяжную войну

Трамп обещает быстро закончить в мире еще одну затяжную войну

Дата публикации 27 октября 2025 08:52
обновлено: 09:19
Трамп пообещал быстро решить кризис между Афганистаном и Пакистаном
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен быстро урегулировать кризис между Афганистаном и Пакистаном, где в последнее время резко возросло напряжение из-за пограничных столкновений. Американский лидер подчеркнул, что рассчитывает решить конфликт "очень быстро", тогда как между двумя государствами уже продолжаются второй день мирные переговоры.

Об этом сообщает AP News.

Читайте также:

Трамп хочет закончить еще одну войну в мире

Трамп отметил, что знает о попытках сторон договориться и поддерживает их диалог.

"Я слышал, что Пакистан и Афганистан начали работать над этим. Но я очень быстро решу этот вопрос", — заявил он. Президент также добавил, что считает лидеров Пакистана "замечательными людьми".

Последние столкновения на общей границе между Афганистаном и Пакистаном стали самыми кровавыми за последние годы. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях и нарушении безопасности. Пакистан настаивает, что афганские власти не контролируют боевиков, которые пересекают границу для нападений на его территории. Зато талибы отрицают эти обвинения.

Напомним, что Дональд Трамп также недавно высказался о политических амбициях Путина в отношении Украины. Также глава США сказал, при каких условиях он встретится с Путиным.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
