Китайцы, индусы и не только — кого РФ бросает на фронт против Украины

Пленный кореец. Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Как правило, эти люди практически не говорят по-русски, разве что знают отдельные слова, необходимые для минимальной коммуникации. В список этих слов точно не входят фразы о "восемь лет бомбили Донбасс", "денацификации" и "демилитаризации".

Более того, у нас здесь, на портале Новини.LIVE, есть осторожное подозрение, что они даже не смогут объяснить, кто такие "бандеровцы".

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В конце концов, отсутствие стандартного словарного запаса типичного российского оккупанта совсем не мешает им приходить на территорию Украины в составе оккупационной армии РФ и умирать. Ну, еще иногда сдаваться в плен, ища ответ на вопрос "Что я здесь делаю?"

Недавно бойцы ВСУ поймали двух китайцев, что уже подтвердил президент Украины. Таким образом, Китай дебютировал в длинном списке стран, чьи представители были убиты или взяты в плен на украинской территории.

Теперь представьте многим известную картину: представитель РФ в ООН Небензя на Совбезе в очередной раз заводит мантру об "исконно русских землях" и "освобождении Украины от нацистов".

Представили? Прекрасно. А теперь посмотрите на фото человека, который "пришел освобождать Украину от нацистов":

Пленный боец из КНДР. Фото: скриншот

Знаете, что это? Это вот такое "освобождение русскоязычных от угнетателей", в котором, как мы видим, участвуют представители народов, которые вряд ли покажут, где находится Украина на карте. Но слово "паляница", скорее всего, произнесут лучше, чем русские, тут уж как есть.

Окей, теперь давайте несколько слов о других странах. Для понимания масштабов, так сказать.

Наемники "русского мира"

О Северной Корее и Китае мы упомянули выше, обе истории достаточно недавние, хотя корейская, конечно, более масштабная.

The Economist, который в октябре прошлого года писал большой текст об иностранцах, взятых в плен ВСУ, назвал еще целый список стран.

Он большой: Непал, Словакия, Бразилия, Иран, Шри-Ланка, Сербия, Куба, Казахстан, Таджикистан, Марокко, Индия, Египет, Сомали, Сьерра-Леоне.

Их истории похожи. Непалец рассказал журналистам, что ехал в Россию на учебу, а в итоге оказался в окопе. Словак хотел российское гражданство (да, и такие бывают) и пошел в армию, где ему обещали, что он будет только копать окопы. Само собой, все получилось немного иначе. Бразилец приехал в Россию на работу в IT-компанию, но оказался в тех же окопах.

В абсолютном большинстве случаев иностранцев заманивают ложью. Это может быть хорошая работа, деньги, гражданство или что-то подобное. Им могут обещать, что они не будут воевать, во что они искренне верят, потому что не привыкли к уже привычной для всех нас аксиоме "русский врет, как только открывает рот".

Проблема в том, что масштабы этой лжи являются классически высокими для России.

Пленные на войне. Фото: Армия ТВ

Кто еще?

По очень приблизительным подсчетам, Россия уже "захантила" наемников из более чем 20 стран мира. Приоритет — Африка и Азия, с этими странами активно работает российский рекрутинг.

Афганистан, Малайзия, Танзания, Кот-д'Ивуар, Замбия — это те страны, которые можно приплюсовать к списку, озвученному чуть выше. И это все еще не будет полный список.

Как Россия набирает наемников

Это разные методы, которые начинаются с различных тематических блогов в соцсетях и на YouTube. А продолжаются более прямым рекрутингом.

"На Кубе и в Непале (в обоих этих государствах Москва завербовала по несколько сотен человек) раскрыты группировки, которые занимались вербовкой иностранцев (в том числе обманным путем) и их транспортировкой в Россию", — пишет центр OSW.

В Сирии для россиян еще недавно был довольно снисходительный режим рекрутинга, учитывая очень дружественный к ним режим Башара Асада. Там, по сообщениям экспертов, Россия смогла набрать даже бойцов правительственных войск.

Известный сербский наемник Деян Берич. Фото: росСМИ

Более идейными являются, например, сербы. По последним данным, России удалось набрать около сотни наемников из этой страны. И они, кажется, действительно шли в Украину искать нацистов.

Между тем сомалийцы, например, (по крайней мере, некоторые из них) попали в ряды армии оккупантов группой, которая была арестована за нарушение паспортных правил.

Еще часть иностранцев была набрана из российских тюрем, где они отбывают наказание по различным обвинениям.

Китайский "русский мир"

В Китае отреагировали на взятых Украиной пленных. Там успели официально заявить, что не отправляли китайцев на войну.

Подобное утверждение, в принципе, не новое. Бывали еще и более жесткие реакции. Например, власти Непала прямо требовали от России перестать вербовать их граждан.

Однако в целом вся эта ситуация подтверждает давно понятный большинству тезис. Провозглашенная Россией официальная идеология так называемого "русского мира" — ничто иное, как очень слабая, прогнившая конструкция, которая в реальности является банальной жаждой территорий других государств. Ради чего Кремль не гнушается "пушечным мясом" из других государств.

Напомним, в США уже отреагировали на участие китайских наемников в войне России против Украины. Там заявили, что такая информация является тревожной.

В Центре противодействия информации при СНБО при этом напомнили, что появление китайцев на войне противоречит официальной позиции КНР.