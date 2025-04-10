Китайці, індуси та не тільки — кого РФ кидає на фронт проти України

Полонений кореєць. Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Як правило, ці люди практично не розмовляють російською, хіба що знають окремі слова, необхідні для мінімальної комунікації. До списку цих слів точно не входять фрази про "восємь лєт та Донбас", "денацифікацію" та "демілітарізацію".

Ба більше, у нас тут, на порталі Новини.LIVE є обережна підозра, що вони НАВІТЬ не зможуть пояснити, хто такі "бандерівці".

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Зрештою, відсутність стандартного словникового запасу типового російського окупанта зовсім не заважає їм приходити на територію України у складі окупаційної армії РФ та помирати. Ну, ще інколи здаватись у полон, шукаючи відповідь на питання "Що я тут роблю?".

Нещодавно бійці ЗСУ впіймали двох китайців, що вже підтвердив президент України. Таким чином, Китай дебютував у довгому списку країн, чиї представники були вбиті або взяті в полон на українській території.

Тепер уявіть багатьом відому картину: представник РФ в ООН Нєбєнзя на Радбезі вчергове заводить мантру про "исконно русские земли" та "звільнення України від нацистів".

Уявили? Прекрасно. А тепер подивіться на фото людини, яка "прийшла звільняти Україну від нацистів":

Полонений боєць з КНДР. Фото: скриншот

Знаєте, що це? Це ось таке "звільнення російськомовних від гнобителів", у якій, як ми бачимо, беруть участь представники народів, які навряд чи покажуть, де знаходиться Україна на карті. Але слово "паляниця", скоріш за все, вимовлять краще, ніж росіяни, тут вже як є.

Окей, тепер давайте кілька слів про інші країни. Для розуміння масштабів, так би мовити.

Найманці "русского мира"

Про Північну Корею та Китай ми згадали вище, обидві історії досить недавні, хоча корейська — звісно, більш масштабна.

The Economist, який у жовтні минулого року писав великий текст про іноземців, взятих в полон ЗСУ, назвав ще цілий список країн.

Він великий. Непал, Словаччина, Бразилія, Іран, Шрі-Ланка, Сербія, Куба, Казахстан, Таджикистан, Марокко, Індія, Єгипет, Сомалі, Сьєрра-Леоне.

Їхні історії схожі. Непалець розповів журналістам, що їхав в Росію на навчання, а у підсумку опинився в окопі. Словак хотів російське громадянство (так, і такі бувають), і пішов в армію, де йому обіцяли, що він буде лише копати окопи. Само собою, все вийшло трохи інакше. Бразилець приїхав в Росію на роботу в IT-компанію, але опинився в тих же окопах.

У абсолютній більшості випадків іноземців заманюють брехнею. Це може бути хороша робота, гроші, громадянство чи щось подібне. Їм можуть обіцяти, що вони не будуть воювати, у що вони щиро вірять, тому що не звикли до уже звичної для всіх нас аксіоми "росіянин бреше, як тільки відкриває рот".

Проблема в тому, що масштаби цієї брехні є класично високими для Росії.

Полонені на війні. Фото: Армія ТБ

Хто ще?

За дуже приблизними підрахунками, Росія вже "захантила" найманців з більш ніж 20 країн світу. Пріорітет - Африка та Азія, з цими країнами активно працює російський рекрутинг.

Афганістан, Малайзія, Танзанія, Кот-д'Івуар, Замбія — це ті країни, які можна приплюсувати до списку, озвученого трохи вище. І це все ще не буде повний список.

Як Росія набирає найманців

Це різні методи, які починаються з різноманітних тематичних блогів в соцмережах та на YouTube. А продовжуються більш прямим рекрутингом.

"На Кубі та в Непалі (в обох цих державах Москва завербувала по кілька сотень осіб) розкриті угруповання, які займалися вербуванням іноземців (у тому числі обманним шляхом) і їх транспортуванням до Росії", — пише центр OSW.

У Сирії для росіян ще недавно був досить поблажливий режим рекрутингу, враховуючи дуже дружній до них режим Башара Асада. Там, за повідомленнями експертів, Росія змогла набрати навіть бійців урядових військ.

Відомий сербський найманець Деян Беріч. Фото: росЗМІ

Більш ідейними є, наприклад, серби. За останніми даними, Росії вдалося набрати близько сотні найманців з цієї країни. І вони, видається, справді йшли в Україну шукати нацистів.

Тим часом сомалійці, наприклад (принаймні, деякі з них) потрапили до лав армії окупантів групою, яка була заарештована за порушення паспортних правил.

Ще частина іноземців була набрана з російських тюрем, де вони відбувають покарання за різноманітними обвинуваченнями.

Китайський "русский мир"

У Китаї відреагували на взятих Україною полонених. Там встигли офіційно заявити, що не відправляли китайців на війну.

Подібне твердження, в принципі, не нове. Бували ще й жорсткіші реакції. Наприклад, влада Непалу прямо вимагала від Росії перестати вербувати їхніх громадян.

Проте, в цілому, вся ця ситуація підтверджує давно зрозумілу більшості тезу. Проголошена Росією офіційна ідеологія так званого "русского мира" — ніщо інше, як дуже квола, прогнивша конструкція, яка в реальності є банальною жагою до територій інших держав. Заради чого Кремль не гребує "гарматним мясом" з інших держав.

Нагадаємо, у США вже відреагували на участь китайських найманців у війні Росії проти України. Там заявили, що така інформація є тривожною.

У Центрі протидії інформації при РНБО при цьому нагадали, що поява китайців на війні суперечить офіційній позиції КНР.