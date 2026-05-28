Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига: Украина созвала срочное заседание Совбеза ООН

Сибига: Украина созвала срочное заседание Совбеза ООН

Ua ru
Дата публикации 28 мая 2026 15:22
Сибига: Украина созвала срочное заседание Совбеза ООН
Андрей Сибига. Фото: пресс-служба Министерства иностранных дел Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев инициировал срочное заседание Совета Безопасности ООН в ответ на новые массированные удары России и угрозы дальнейшей эскалации.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом министр сообщил 28 мая в своем X.

Заседание Совбеза ООН по ударам РФ по Украине: Киев призвал мир усилить давление на Россию

28 мая в 22:00 по киевскому времени состоится заседание Совета Безопасности ООН, инициированное Украиной в ответ на новые массированные удары России по Украине и угрозы дальнейшей эскалации. По словам министра, Киев призвал международное сообщество к решительной реакции и усилению давления на Москву.

"Поскольку Россия продолжает целенаправленные атаки на гражданское население и критическую инфраструктуру, а также пытается запугать иностранные дипломатические миссии в Украине, необходим сильный и скоординированный международный ответ для усиления давления на агрессора и обеспечения ответственности", - заявил Сибига.

Украинский министр отметил, что Украина остается преданной международному праву, дипломатии и достижению прочного мира.

Читайте также:
Сибіга: Україна скликала термінове засідання Радбезу ООН - фото 1
Заявление Андрея Сибиги. Фото: Скриншот X

Как сообщало Новини.LIVE, Андрей Сибига заявил, что Киев рассматривает Африку как равноправного партнера. По его словам, Украина наращивает дипломатическое и экономическое присутствие на континенте.

Также мы писали, что Андрей Сибига отреагировал на попадание российской ракеты "Искандер" по складу Всемирной продовольственной программы в Днепре. Министр иностранных дел Украины обратился к Организации Объединенных Наций.

ООН Андрей Сибига война в Украине
Штин Ульяна - редактор
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации