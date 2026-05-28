Сибига: Украина созвала срочное заседание Совбеза ООН

Андрей Сибига. Фото: пресс-служба Министерства иностранных дел Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев инициировал срочное заседание Совета Безопасности ООН в ответ на новые массированные удары России и угрозы дальнейшей эскалации.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом министр сообщил 28 мая в своем X.

28 мая в 22:00 по киевскому времени состоится заседание Совета Безопасности ООН, инициированное Украиной в ответ на новые массированные удары России по Украине и угрозы дальнейшей эскалации. По словам министра, Киев призвал международное сообщество к решительной реакции и усилению давления на Москву.

"Поскольку Россия продолжает целенаправленные атаки на гражданское население и критическую инфраструктуру, а также пытается запугать иностранные дипломатические миссии в Украине, необходим сильный и скоординированный международный ответ для усиления давления на агрессора и обеспечения ответственности", - заявил Сибига.

Украинский министр отметил, что Украина остается преданной международному праву, дипломатии и достижению прочного мира.

Заявление Андрея Сибиги. Фото: Скриншот X

