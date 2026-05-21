Мельник закликав ООН вигнати Росію через воєнні злочини

Андрій Мельник. Фото: МЗС України

За даними Моніторингової місії ООН, початок 2026 року став найсмертоноснішим для українських цивільних за весь час повномасштабної війни, адже кількість жертв зросла майже вдвічі порівняно з 2024 роком. Україна вимагає негайного створення політико-юридичного механізму, який вижене Росію з ООН.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву, яку зробив постпред України при ООН Андрій Мельник, передає "Укрінформ".

Мельник закликав ООН вигнати Росію через регулярні звірства проти України

Під час відкритих дебатів Радбезу ООН щодо захисту цивільних у збройних конфліктах український дипломат Андрій Мельник оприлюднив статистику. Протягом січня-квітня 2026 року кількість жертв серед мирного населення України підскочила на 21% порівняно з минулим роком, а якщо порівнювати з 2024-м — аж на 93%.

Мельник підкреслив, що перші чотири місяці цього року перетворилися на найкривавіший період для цивільних від початку вторгнення. Оскільки російська армія більше не здатна досягати реальних успіхів на лінії фронту, Кремль свідомо переключився на посилений ракетний та дроновий терор проти звичайних людей, намагаючись взимку заморозити українські міста та зламати спротив мільйонів громадян.

Особливу увагу міжнародної спільноти постпред звернув на цинічні тактики, які щодня практикують окупанти. Російські військові активно застосовують тактику так званих "подвійних ударів". Тобто спочатку атакують житловий будинок, а через деякий час б'ють туди ж вдруге, аби навмисно вбити медичний персонал та рятувальників ДСНС, які приїхали рятувати постраждалих.

Читайте також:

"Російські оператори дронів навмисно полюють і вбивають цивільних на вулицях, атакуючи звичайних людей, машини швидкої допомоги, а також гуманітарний транспорт", — сказав він.

Комісія ООН уже кваліфікувала ці звірства як злочини проти людяності, проте Росія досі зберігає право вето в Радбезі.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях України залишається катастрофічною. Головними методами політики Кремля там стали масові катування, свавільні затримання людей та насильницькі зникнення українських активістів. До того ж Москва вже незаконно депортувала понад 20 тисяч українських дітей. Їх піддають жорсткій мілітаризації, примусовій індоктринації та намагаються повністю стерти їхню національну ідентичність.

"Усі юридичні зобов’язання щодо захисту цивільного населення зрештою залишатимуться порожніми словами, якщо акти агресії та пов’язані з ними воєнні злочини не будуть покарані", — наголосив Мельник.

Новини.LIVE писали раніше, що російські війська атакують навіть представників ООН. Такий інцидент стався в Херсоні 14 травня, коли автомобіль з гуманітарною місією від ООН був атакований росіянами.

У квітні в ООН порахували втрати Росії на війні проти України і дійшли висновку, що рівень смертності у сотню разів гірший за показники під час радянсько-фінської війни.