Мельник призвал ООН изгнать Россию из-за военных преступлений

Андрей Мельник. Фото: МИД Украины

По данным Мониторинговой миссии ООН , начало 2026 года стало самым смертоносным для украинских гражданских за все время полномасштабной войны, ведь количество жертв возросло почти вдвое по сравнению с 2024 годом. Украина требует немедленного создания политико-юридического механизма, который выгонит Россию из ООН.

Об этом сообщает Новини.LIVE , ссылаясь на заявление, которое сделал постпред Украины при ООН Андрей Мельник, передает "Укринформ".

Мельник призвал ООН изгнать Россию из-за регулярных зверств против Украины

Во время открытых дебатов Совбеза ООН по защите гражданских вооруженных конфликтов украинский дипломат Андрей Мельник обнародовал статистику . В январе-апреле 2026 года количество жертв среди мирного населения Украины подскочило на 21% по сравнению с прошлым годом, а если сравнивать с 2024-м — на 93%.

Мельник подчеркнул, что первые четыре месяца этого года превратились в самый кровавый период для гражданских с начала вторжения. Поскольку российская армия больше не способна добиваться реальных успехов на линии фронта, Кремль сознательно переключился на усиленный ракетный и дроновый террор против обычных людей, пытаясь зимой заморозить украинские города и сломить сопротивление миллионов граждан.

Особое внимание международного сообщества постпред обратил на циничные тактики, ежедневно практикуемые оккупантами. Российские военные активно применяют тактику так называемых "двойных ударов". То есть сначала атакуют жилой дом, а через некоторое время бьют туда во второй раз, чтобы намеренно убить медицинский персонал и спасателей ГСЧС, которые приехали спасать пострадавших.

Читайте также:

"Российские операторы дронов намеренно охотятся и убивают гражданских на улицах, атакуя обычных людей, машины скорой помощи, а также гуманитарный транспорт", — сказал он.

Комиссия ООН уже квалифицировала эти зверства как преступления против человечности, однако Россия по-прежнему сохраняет право вето в Совбезе.

Ситуация на временно оккупированных территориях Украины остается катастрофической. Главными методами политики Кремля там стали массовые пытки, произвол задержания людей и насильственные исчезновения украинских активистов. К тому же Москва уже незаконно депортировала более 20 тысяч украинских детей . Они подвергаются жесткой милитаризации, принудительной индоктринации и пытаются полностью стереть их национальную идентичность.

"Все юридические обязательства по защите гражданского населения будут в конечном итоге оставаться пустыми словами, если акты агрессии и связанные с ними военные преступления не будут наказаны", — подчеркнул Мельник.

Новини.LIVE писали ранее, что российские войска атакуют даже представителей ООН. Такой инцидент произошел в Херсоне 14 мая, когда автомобиль с гуманитарной миссией ООН был атакован россиянами.

В апреле в ООН посчитали потери России на войне против Украины и пришли к выводу, что уровень смертности в сотню раз хуже показателей во время советско-финской войны.