Сибіга: Україна планує відкрити нові дипмісії в Африці

Андрій Сибіга. Фото: пресслужба Міністерства закордонних справ України

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Київ розглядає Африку як рівноправного партнера. За його словами, Україна нарощує дипломатичну та економічну присутність на континенті.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це міністр сказав 26 травня на форумі "Україна — Африка: Минуле, сучасне і майбутнє взаємин", який відбувся з нагоди Дня Африки у приміщені Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС.

Що сказав Сибіга про нарощення присутності України в Африці

За словами міністра, Україна хоче збільшити товарообіг із країнами Африки та перевищити довоєнний показник у 6,7 млрд доларів. Окрім того, країна планує розширити дипмісії на континенті.

"За останні роки Україна відкрила в Африці 8 нових посольств, а загальна кількість дипломатичних місій на континенті зросла до 18. Планується планується відкриття Посольства України в Замбії та Генерального консульства України в Кейптауні", — сказав Сибіга.

Український міністр зазначив, що Україна розглядає Африку не як об'єкт допомоги, а як рівноправного та сильного суб'єкта глобальної політики.

"Ми йдемо на континент як "провайдер" і партнер готових, високотехнологічних рішень. Африка цінує силу, технології та реальну присутність - і саме це ми маємо на меті забезпечувати. Взаємна вигода має бути в центрі наших відносин у всіх сферах", — додав він.

Також Сибіга поінформував, що стратегічна рамка наповнена конкретним економічним змістом через концепцію "трьох стовпів".

Перший полягає у тому, що Україна трансформує свою роль із простого експортера зернових на архітектора та гаранта продовольчої безпеки. Зокрема, Київ готовий ділитися сучасними агротехнологіями, а також долучатися до модернізації портової та залізничної інфраструктури, будівництва сучасних автошляхів і систем сталого енергозабезпечення.

Другий "стовп" полягає у тому, що Україна унікальний досвід протидії сучасним загрозам в готове ділитися експертизою щодо використання або нейтралізації дронів, систем РЕБ та посиленню кібербезпеки.

І третє — Україна пропонує експорт "готових рішень для цифровізації держпослуг на основні застосунку "Дія" і консолідує українські ВНЗ, щоб спільно готувати кадри.

"Африка — це не про благодійність чи гуманітарні дотації. Це про стратегічний, взаємовигідний прагматизм на рівних. Україна входить на цей ринок як сильний, надійний та високотехнологічний партнер. Разом ми здатні побудувати абсолютно новий простір безпеки та розвитку", — резюмував Андрій Сибіга.

Як повідомляло Новини.LIVE, кілька місяців тому керівник ОП Кирило Буданов заявив, що Україна вперше розробляє стратегію розширення відносин і присутності на Африканському континенті.

Також ми писали, що за словами Сибіги, у складі армії РФ воюють не менше 1436 громадян із Африки, який завербувала Росія.