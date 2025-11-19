Україна запускає Food from Ukraine - деталі

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Україна оголосила про масштабування гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine до ширшої програми Food from Ukraine. Вона передбачає перехід від точкової продовольчої допомоги до системного міжнародного партнерства.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час брифінгу у середу, 19 листопада.

Україна запускає Food from Ukraine

За словами Свириденко, навіть попри постійні ракетні атаки, заблоковані порти, зруйновані термінали й удари по сільськогосподарській інфраструктурі, Україна не припиняла відвантаження продовольства. Це дозволило забезпечити харчами більш ніж 20 мільйонів людей у вразливих регіонах світу.

Свириденко наголосила, що цього сезону Україна залишається ключовим гравцем на глобальному ринку: країна забезпечує 36% світового експорту соняшникової олії, 38% соняшникового шроту та понад 13% поставок кукурудзи.

Від початку повномасштабної війни Україна експортувала понад 66 мільйонів тонн продовольства до країн Азії, Африки та Близького Сходу.

Тепер Україна робить наступний крок — переходить від ролі сировинного експортера до країни, що пропонує повний цикл рішень: від якісних харчових продуктів до сучасних технологій та партнерських програм. Це має допомогти африканським державам не лише отримувати продовольство, а й розвивати власне виробництво, формуючи більш стійку продовольчу систему.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга, що Україна безкоштовно доставила продовольство до Сирії за підтримки міжнародних партнерів.

Раніше фундація Олени Зеленської та гуманітарна агенція UAE Aid Agency (Об'єднані Арабські Емірати) підписали нову угоду про співпрацю, яка передбачає фінансування у розмірі 5 млн доларів.