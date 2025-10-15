Фундація Олени Зеленської та ОАЕ підписали угоду на 5 млн дол. для підтримки України

Олена Зеленська та Рім Аль Хашимі позаду підписантів. Фото: пресслужба

Фундація Олени Зеленської та гуманітарна агенція UAE Aid Agency (Об'єднані Арабські Емірати) підписали нову угоду про співпрацю, яка передбачає фінансування у розмірі 5 млн доларів. Кошти спрямують на реалізацію соціальних і гуманітарних проєктів.

Про це повідомили у пресслужбі Фундації.

Фундація Олени Зеленської та ОАЕ продовжують партнерство

Під час офіційного візиту державної міністерки з питань міжнародного співробітництва ОАЕ Рім Аль Хашимі до України перша леді Олена Зеленська разом із командою Фундації відвідали велику прийомну родину на Київщині, для якої рік тому збудували будинок за підтримки Еміратів у межах проєкту "Адреса дитинства". Родина, що виховує десятьох дітей, зустрілася з Рім Аль Хашимі, поділилася своєю історією та розповіла, як новий дім змінив їхнє життя.

"Разом з нашими партнерами з ОАЕ ми будуємо дієве партнерство, яке вже дає конкретні результати та реально змінює життя дітей і родин в Україні. Ми вдячні Об’єднаним Арабським Еміратам за довіру, послідовну підтримку та щире прагнення допомагати тим, хто цього найбільше потребує", — зазначила Олена Зеленська.

Після зустрічі відбулося офіційне підписання угоди між Фундацією Олени Зеленської та UAE Aid Agency. Документ підписали директорка Фундації Ніна Горбачова та Його Високоповажність Султан Мохаммед Аль Шамсі, заступник голови UAE Aid Agency.

Нова угода продовжує трирічне стратегічне партнерство між Фундацією та ОАЕ й охоплює три ключові напрями діяльності: розвиток сімейних форм виховання, надання психосоціальної підтримки підліткам і молоді, а також створення безпечних умов для навчання — облаштування укриттів у школах та дитсадках.

"Нове фінансування дасть нам змогу розширити роботу над важливими проєктами для родин і дітей, а також реалізувати нові ініціативи для підтримки та розвитку молоді", — розповіла Ніна Горбачова.

Спільна робота Фундації та ОАЕ вже принесла значні результати. У якості гуманітарної підтримки було збудовано 10 будинків для великих прийомних родин із Харківської, Донецької, Херсонської та інших прифронтових областей у межах проєкту "Адреса дитинства", ще 10 — перебувають на етапі будівництва й будуть завершені наступного року.

Для покращення доступу до навчання 12 500 учнів із прифронтових регіонів отримали ноутбуки для навчання, а близько 20 000 дітей із вразливих категорій забезпечені шкільними наборами.

У сфері охорони здоров'я — 50 карет швидкої допомоги передано медикам у прифронтові регіони, а три лікарні Харківщини отримали сучасне медичне обладнання, яке щодня допомагає рятувати життя.

Нагадаємо, раніше за підтримки першої леді на Одещині облаштували ще п'ять укриттів у закладах освіти.

А також Олена Зеленська обговорила захист українських дітей із першою леді США Меланією Трамп під час свого візиту до Нью-Йорку.