Зеленська розповіла деталі зустрічі із Меланією Трамп

Олена Зеленська та Меланія Трамп. Фото: Зеленська/Telegram

У Нью-Йорку перша леді України Олена Зеленська зустрілася із першою леді США Меланією Трамп. Дружини лідерів країн обговорили захист українських дітей.

Про це Олена Зеленська повідомила у четвер, 25 вересня, у Telegram.

Деталі зустрічі Олени Зеленської та Меланії Трамп

Під час візиту до Нью-Йорка перша леді України Олена Зеленська зустрілася із дружиною Дональда Трампа Меланією.

Перші леді України та США говорили про захист українських дітей під час повномасштабної війни.

"Зустрілася з першою леді США Меланією Трамп. Обговорили спільні для нас цінності, передусім захист дітей і їхнього дитинства", — розповіла Зеленська.

А також додала, що подякувала пані Меланії за підтримку України. Особливо — за увагу до дітей, які стали жертвами жорстокої війни Росії проти України. Зокрема, за лист — заклик до Путіна про мир для дітей.

"Надзвичайно ціную, що її серце відкрите до цієї теми, як і до теми добробуту дітей в усьому світі. Не втомлююся повторювати, що дуже вірю в дієвість м’якої сили — у людяність, співпереживання та здатність змінювати реальність на краще. Впевнена, що спільними зусиллями ми зможемо допомогти всім дітям, які потребують допомоги.

Щиро вдячна Меланії Трамп за сьогоднішню зустріч і сподіваюся на подальшу співпрацю задля захисту найдорожчого у світі — наших дітей. Адже сьогодні їх захист — не просто спільна справа, а спільна відповідальність перед нашим майбутнім", — резюмувала Зеленська.

Раніше ми інформували, що на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку зустрілися перші леді України та США Олена Зеленська та Меланія Трамп.

Також ми повідомляли, що під час візиту до США подружжя Зеленських зустрілося з українською громадою.