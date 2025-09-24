Відео
Росіяни атакували ракетами навчальний підрозділ ЗСУ — є загиблі
Олена Зеленська та Меланія Трамп зустрілися у Нью-Йорку — деталі

Дата публікації: 24 вересня 2025 16:36
Олена Зеленська та Меланія Трамп зустрілися — що відомо
Перша леді США Меланія Трамп під час Генасамблеї ООН 23 вересня 2025 року. Фото: Reuters

У вівторок, 23 вересня, Олена Зеленська і Меланія Трамп зустрілися на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Перші леді України та США, зокрема, говорили про захист та долю українських дітей.

Про це інформують джерела Новини.LIVE у середу, 24 вересня.

Читайте також:

Олена Зеленська та Меланія Трамп провели двосторонню зустріч

За даними джерел Новини.LIVE, у вівторок, 23 вересня, перші леді України та США Олена Зеленська і Меланія Трамп мали двосторонню зустріч на полях Генасамблеї ООН.

Очікується, що згодом команда Олени Зеленської повідомить деталі зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що перші леді — Меланія Трамп та Олена Зеленська — зустрілися, щоб обговорили долю українських дітей.

Зауважимо, що нещодавно Олена Зеленська заявляла, що Меланія Трамп не змогла приїхати на п’ятий Саміт перших леді та джентльменів у Києві. Водночас наголошувала, що розмова відбудеться у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН.

Раніше ми інформували про те, що перша леді США Меланія Трамп проведе зустріч із першою леді України Оленою Зеленською у Нью-Йорку.

Також ми розповідали, що Меланія Трамп передала російському диктатору Путіну листа — у ньому йшлося про викрадення українських дітей.

США переговори Олена Зеленська Нью-Йорк Меланія Трамп зустріч
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
