Олена Зеленська та Меланія Трамп зустрілися — що відомо

Олена Зеленська та Меланія Трамп зустрілися у Нью-Йорку — деталі
У вівторок, 23 вересня, Олена Зеленська і Меланія Трамп зустрілися на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Перші леді України та США, зокрема, говорили про захист та долю українських дітей.
Про це інформують джерела Новини.LIVE у середу, 24 вересня.
Олена Зеленська та Меланія Трамп провели двосторонню зустріч
За даними джерел Новини.LIVE, у вівторок, 23 вересня, перші леді України та США Олена Зеленська і Меланія Трамп мали двосторонню зустріч на полях Генасамблеї ООН.
Очікується, що згодом команда Олени Зеленської повідомить деталі зустрічі.
Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що перші леді — Меланія Трамп та Олена Зеленська — зустрілися, щоб обговорили долю українських дітей.
Зауважимо, що нещодавно Олена Зеленська заявляла, що Меланія Трамп не змогла приїхати на п’ятий Саміт перших леді та джентльменів у Києві. Водночас наголошувала, що розмова відбудеться у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН.
Раніше ми інформували про те, що перша леді США Меланія Трамп проведе зустріч із першою леді України Оленою Зеленською у Нью-Йорку.
Також ми розповідали, що Меланія Трамп передала російському диктатору Путіну листа — у ньому йшлося про викрадення українських дітей.
Читайте Новини.LIVE!