Олена Зеленська та Меланія Трамп зустрілися — що відомо

Перша леді США Меланія Трамп під час Генасамблеї ООН 23 вересня 2025 року. Фото: Reuters

У вівторок, 23 вересня, Олена Зеленська і Меланія Трамп зустрілися на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Перші леді України та США, зокрема, говорили про захист та долю українських дітей.

Про це інформують джерела Новини.LIVE у середу, 24 вересня.

Олена Зеленська та Меланія Трамп провели двосторонню зустріч

За даними джерел Новини.LIVE, у вівторок, 23 вересня, перші леді України та США Олена Зеленська і Меланія Трамп мали двосторонню зустріч на полях Генасамблеї ООН.

Очікується, що згодом команда Олени Зеленської повідомить деталі зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що перші леді — Меланія Трамп та Олена Зеленська — зустрілися, щоб обговорили долю українських дітей.

Зауважимо, що нещодавно Олена Зеленська заявляла, що Меланія Трамп не змогла приїхати на п’ятий Саміт перших леді та джентльменів у Києві. Водночас наголошувала, що розмова відбудеться у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН.

Раніше ми інформували про те, що перша леді США Меланія Трамп проведе зустріч із першою леді України Оленою Зеленською у Нью-Йорку.

Також ми розповідали, що Меланія Трамп передала російському диктатору Путіну листа — у ньому йшлося про викрадення українських дітей.