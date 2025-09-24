Елена Зеленская и Мелания Трамп встретились — что известно

Первая леди США Мелания Трамп во время Генассамблеи ООН 23 сентября 2025 года. Фото: Reuters

Во вторник, 23 сентября, Елена Зеленская и Мелания Трамп встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Первые леди Украины и США, в частности, говорили о защите и судьбе украинских детей.

Об этом информируют источники Новини.LIVE в среду, 24 сентября.

Реклама

Читайте также:

Елена Зеленская и Мелания Трамп провели двустороннюю встречу

По данным источников Новини.LIVE, во вторник, 23 сентября, у первых леди Украины и США Елены Зеленской и Мелании Трамп была двусторонняя встреча на полях Генассамблеи ООН.

Ожидается, что позже команда Елены Зеленской сообщит детали встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что первые леди — Мелания Трамп и Елена Зеленская — встретились, чтобы обсудить судьбу украинских детей.

Заметим, что недавно Елена Зеленская заявляла, что Мелания Трамп не смогла приехать на пятый Саммит первых леди и джентльменов в Киеве. В то же время подчеркивала, что разговор состоится в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Ранее мы информировали о том, что первая леди США Мелания Трамп проведет встречу с первой леди Украины Еленой Зеленской в Нью-Йорке.

Также мы рассказывали, что Мелания Трамп передала российскому диктатору Путину письмо — в нем говорилось о похищении украинских детей.