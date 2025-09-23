Мелания Трамп и Елена Зеленская встретятся в Нью-Йорке

Первая леди США Мелания Трамп во время Генассамблеи ООН 23 сентября 2025 года. Фото: Reuters

Во вторник, 23 сентября, Первая леди США Мелания Трамп проведет встречу с Первой леди Украины Еленой Зеленской в Нью-Йорке. Жена Трампа планирует объявить сегодня о новой глобальной инициативе по помощи детям.

Об этом информирует Sky News.

Ожидается, что сегодня, 23 сентября, Первая леди США Мелания Трамп встретится с Еленой Зеленской в Нью-Йорке.

Напомним, что Первая леди Украины Елена Зеленская в прошлом месяце направила Мелании письмо, которое было передано ей лично через их мужей.

Это произошло после того, как Мелания Трамп решила написать российскому диктатору Путину о полномасштабной войне в Украине, когда Дональд Трамп принимал главу Кремля на Аляске. В своем письме Елена Зеленская поблагодарила Меланию Трамп за обращение к Путину.

По данным Белого дома, Первая леди США также проведет сегодня в Нью-Йорке прием для десятков жен глав государств. Во время этого мероприятия она планирует объявить о новой глобальной инициативе, направленной на помощь детям.

Ранее Первая леди Украины Елена Зеленская анонсировала свою встречу с супругой президента США Меланией Трамп.

