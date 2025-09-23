Мелания Трамп и Елена Зеленская встретятся в Нью-Йорке

Мелания Трамп встретится с Еленой Зеленской — детали
Во вторник, 23 сентября, Первая леди США Мелания Трамп проведет встречу с Первой леди Украины Еленой Зеленской в Нью-Йорке. Жена Трампа планирует объявить сегодня о новой глобальной инициативе по помощи детям.
Об этом информирует Sky News.
Мелания Трамп и Елена Зеленская встретятся — что известно
Ожидается, что сегодня, 23 сентября, Первая леди США Мелания Трамп встретится с Еленой Зеленской в Нью-Йорке.
Напомним, что Первая леди Украины Елена Зеленская в прошлом месяце направила Мелании письмо, которое было передано ей лично через их мужей.
Это произошло после того, как Мелания Трамп решила написать российскому диктатору Путину о полномасштабной войне в Украине, когда Дональд Трамп принимал главу Кремля на Аляске. В своем письме Елена Зеленская поблагодарила Меланию Трамп за обращение к Путину.
По данным Белого дома, Первая леди США также проведет сегодня в Нью-Йорке прием для десятков жен глав государств. Во время этого мероприятия она планирует объявить о новой глобальной инициативе, направленной на помощь детям.
Ранее Первая леди Украины Елена Зеленская анонсировала свою встречу с супругой президента США Меланией Трамп.
Также мы рассказывали, что Дональд Трамп раскрыл, советуется ли с женой Меланией относительно полномасштабной войны в Украине.
