Меланія Трамп та Олена Зеленська зустрінуться у Нью-Йорку

Перша леді США Меланія Трамп під час Генасамблеї ООН 23 вересня 2025 року. Фото: Reuters

У вівторок, 23 вересня, Перша леді США Меланія Трамп проведе зустріч із Першою леді України Оленою Зеленською у Нью-Йорку. Дружина Трампа планує оголосити сьогодні про нову глобальну ініціативу щодо допомоги дітям.

Про це інформує Sky News.

Реклама

Читайте також:

Меланія Трамп та Олена Зеленська зустрінуться — що відомо

Очікується, що сьогодні, 23 вересня, Перша леді США Меланія Трамп зустрінеться з Оленою Зеленською у Нью-Йорку.

Нагадаємо, що Перша леді України Олена Зеленська минулого місяця надіслала Меланії листа, який був переданий їй особисто через їхніх чоловіків.

Це сталося після того, як Меланія Трамп вирішила написати російському диктатору Путіну про повномасштабну війну в Україні, коли Дональд Трамп приймав очільника Кремля на Алясці. У своєму листі Олена Зеленська подякувала Меланії Трамп за звернення до Путіна.

За даними Білого дому, Перша леді США також проведе сьогодні в Нью-Йорку прийом для десятків дружин глав держав. Під час цього заходу вона планує оголосити про нову глобальну ініціативу, спрямовану на допомогу дітям.

Раніше Перша леді України Олена Зеленська анонсувала свою зустріч з дружиною президента США Меланією Трамп.

Також ми розповідали, що Дональд Трамп розкрив, чи радиться з дружиною Меланією щодо повномасштабної війни в Україні.